Elon Musk'ın bebeğine verdiği isme kanun engeli

Elon Musk'ın yeni doğan bebeğine verdiği "X Æ A-12" isminin, yaşadığı eyalet Kaliforniya'da kanun engeline takılabileceği ileri sürüldü

Şu ana kadar yaptığı bazı açıklamalarla gündem olmayı başarak Elon Musk, geçtiğimiz günlerde bebeğine verdiği isimle yine sosyal medyada en çok konuşulan kişilerin başında gelmişti.

Daha önceki iki evliliğinden 5 oğlu olan 48 yaşındaki Musk, pazartesi günü Twitter hesabından bir oğlu daha olduğunu takipçilerine duyurmuş ve bir takipçisinin sorusu üzerine bebeğin isminin "X Æ A-12" olduğunu açıklamıştı.

İSİM YASALARA AYKIRI OLABİLİR

Elon Musk ve Kanadalı şarkıcı Grimes’in oğullarına verdiği "X Æ A-12 Musk" şeklinde yazılan ismin telaffuz zorluğu Amerikan gazeteleri ve sosyal medyadaki gündemini korurken, yasalara da ters bir durum oluşturabileceği öne sürüldü.

Konu ile ilgili çıkan haberlerde, teknoloji milyarderlerinin de uyması gereken kuralların bulunduğu, Musk'ın sıra dışı isim için İngiliz alfabesinde olmayan Æ sembolünü kullanmasına Kaliforniya yasalarının izin vermeyeceği söyleniyor.

''ELON MUSK GÜNDEM OLUŞTURUYOR''

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Musk’ın oğluna gerçekte ne isim verdiğinin bilinmediği, iş adamının bebeğin isminde şifre gizlediği veya gündem oluşturmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Hatırlayacağınız gibi daha önce de gündem olmak için çeşitli açıklamalar yapan Musk, amacına ulaşmıştı.