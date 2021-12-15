Elon Musk'ın Nuh'un Gemisi planı tepki çekti

Elon Musk, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir tür Nuh'un Gemisi inşa ederek hayvanları Mars'a göndermeyi hayal ettiğini söyledi

Space X ve Tesla’nın kurucusu olan ve son dönemde yaptığı açıklamalarda dikkat çeken Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ünlü Time dergisi tarsfından yılın insanı seçilmişti.

Time dergisine çeşitli açıklamalarda bulunan Musk, SpaceX’teki roketleri önümüzdeki 5 yıl içinde daha da geliştirmek istediğini ve uzay araştırmalarının bir sonraki aşaması için çok büyük planları olduğunu söyledi.

"HAYVANLARI MARS'A GÖTÜRMEK İSTİYORUM"

Musk, “Mars’ta kendi kendini idame ettiren bir şehir inşa etmek ve Dünya’daki hayvanları ve yaratıkları oraya götürmek istiyorum.” dedi.

“Füturistik bir Nuh’un gemisi” inşa edeceklerini söyleyen Musk, bu gemilerin sayısının ise bir tane ile sınırlı kalmayacağını söyledi.

Musk, Dünya’nın kaynakları azaldıkça ve iklim değişikliği kötüleştikçe insanların Mars’a yerleşmesinin daha da önemli hale geleceğini sözlerine ekledi.

BİLİM DÜNYASI KARŞI ÇIKTI

Uzmanlar, Elon Musk’ın hayallerinin gerçekleşmesinin çok da mümkün olmadığı görüşünde. Bilim insanları, oksijensiz bir gezegende hayvan yetiştirmenin büyük zorluklarına dikkat çekti ve Elon Musk'ın bu fikrine tepki gösterdi.

Şu anda Mars’ta bulunan Perseverance gezgincisinin lazer cihazını yöneten bilim insanı Roger Wiens, bu hayal için önce Mars’ın sıcaklığının artması ve su kaynakları ile oksijenin var olması gerektiğinin altını çizdi.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nde astrofizikçi olan Jonathan McDowell de Musk’ın hayallerine şüpheyle yaklaştığını dile getirdi ve Mars'ta hayvan göndermenin belki birkaç yüzyıl sonra yapılabileceğini belirtti.