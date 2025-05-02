Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Grok 3.5 modelini çok yakında piyasaya sürecek

Haber Merkezi

Elon Musk, teknoloji devi Alibaba'nın yeni Qwen3 yapay zeka modellerini duyurmasının ardından, kendi şirketi xAI'nin Grok 3.5 modelinin çok yakında piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Bu hamle, ABD ve Çin arasındaki yapay zeka yarışını daha da kızıştıran bir gelişme olarak yorumlandı.

Alibaba'nın yeni Qwen ailesindeki en büyük modelin 235 milyar parametreye sahip olduğu ve bazı testlerde OpenAI gibi rakiplerini geride bıraktığı iddia ediliyor.

GROK 3.5 KULLANIMA SUNULUYOR

Musk'ın açıklamasına göre, Grok 3.5 modelinin erken beta sürümü ilk olarak SuperGrok abonelerine sunulacak. SuperGrok, xAI'nin Grok sohbet robotuna premium erişim sağlayan bir abonelik hizmetidir.

Musk, yeni modeli "örneğin roket motorları veya elektrokimya gibi teknik konulardaki soruları doğru yanıtlayabilen ilk yapay zeka" olarak nitelendirdi.

Bu duyuru, Alibaba'nın Qwen3'ü açık kaynak platformu Hugging Face'te yayınlamasının hemen ardından geldi.

Yapay zeka alanındaki rekabet, yeni modellerin hızla piyasaya sürülmesiyle yoğunlaşıyor. Ocak ayında tanıtılan DeepSeek-R1 modeli ve ardından Alibaba'nın Qwen3 hamlesi, özellikle enerji verimliliği yüksek modellerin geliştirilmesini hızlandırdı.

Alibaba'nın yanı sıra Baidu, ByteDance ve Tencent gibi diğer Çinli teknoloji devleri de son üç ay içinde kendi temel yapay zeka modellerini güncelledi.