En çok internet sitesi içeriği üretilen 4. dil Türkçe

En çok internet sitesi içeriği üretilen 4. dil Türkçe

We Are Social Dijital 2021 raporuna göre Türkçe, en çok internet sitesi içeriği üretilen 4. dil konumunda yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, internet sitelerine yaradı. Birçok içerik ve alışveriş sitesi, bu dönemde oldukça iyi gelirler elde etti.

Türkiye dahil dünyanın dijital karnesini ortaya koyan We Are Social Dijital 2021 raporuna göre, dünyada en çok ziyaret edilen web sitesi Google oldu. Türkçe ise en çok internet sitesi içeriği üretilen 4. dil konumunda yer aldı.

Rapora dair açıklamalarda bulunan Vevo Medya kurucusu Mustafa Kıranatlıo, “İnsanların günde ortalama 7 saatini internette geçirdikleri göz önünde bulundurulduğunda, internetin yakın gelecekte hayatımızın çok büyük bir kısmını kapsayacağını söyleyebiliriz.” dedi.





"AKTİF KULLANICI SAYISI 4,6 MİLYAR"

Dijital dönüşümün iyi okunması gerektiğini de ifade eden Kıranatlıo, “Bugün için dünya genelinde aktif internet kullanıcı sayısının 4,6 milyar kişiye ulaştı ve bu da dünya nüfusunun yarısından fazlasına tekabül ediyor.

İnternete erişimin yüzde 92,6’sının mobil telefonlar üzerinden gerçekleştirildiği dikkate alındığında eğitimden, pazarlamaya, reklamdan, eğlenceye her şeyin mobil iletişime yönelik olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz.

"HER ŞEYİN KALBİ İNTERNETTE ATIYOR"

Eğitimin, ticaretin, reklamın kısacası her şeyin kalbi artık internette atıyor. Firmalar, şirketler, bireyler kendilerini bu yeni duruma göre konumlandırmalılar.” diye konuştu.

Rapora göre en çok kullanılan internet tarayıcılarının Chrome, Safari ve Firefox olduğunu belirten Mustafa Kıranatlıo, “Yine en çok ziyaretçi akınına uğrayan üç sitenin de Google, Youtube ve Facebook olduğunu görüyoruz.” dedi.

İNTERNET HIZINDA GERİDEYİZ

Araştırmada öne çıkan bir diğer husus ise, Türkçe’nin dünya genelinde site içeriği üretilen diller arasında 4. olduğu. Ancak buna karşılık Türkiye, Endonezya, Nijerya, Kenya, Fas gibi ülkelerle birlikte en yavaş kablolu internet hızına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Google’ın arama motorları kategorisinde yüzde 91,4 ile tartışmasız dünya lideri konumunda bulunuyor. Google’ı yüzde 2,7 ile Bing ve yüzde 1,5 ile Yahoo takip ediyor.