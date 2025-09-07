En çok katlanabilir telefon satan markalar belli oldu

Counterpoint Research, 2025'in ikinci çeyreğine ait küresel katlanabilir telefon sevkiyat raporunu yayımladı.

Rapora göre, Çin pazarındaki güçlü taleple birlikte Huawei, yüzde 45'lik pazar payına ulaşarak sektörün yeni lideri oldu.

MOTOROLA İKİNCİ, SAMSUNG DÖRDÜNCÜ SIRADA

Geçen yılın lideri olan Samsung, bu çeyrekte yüzde 9 pazar payıyla dördüncülüğe geriledi.

Motorola ise sürpriz bir yükselişle pazarın yüzde 28'ini kontrol ederek ikinci sıraya yerleşti.

SAMSUNG RAKAMLARI NEDEN DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR

Raporda, Samsung'un pazar payındaki bu keskin düşüşün en önemli nedenlerinden birinin, yeni Galaxy Z7 serisinin üçüncü çeyrekte piyasaya sürülmesi olduğu belirtildi.

Bu nedenle, yeni modellerin satış rakamları ikinci çeyrek raporuna dahil edilmedi.

Bu düşüşe rağmen, Samsung'un Galaxy Z Fold7 için üretim hedeflerini artırdığı, ancak Z Flip7 için üretim planlarını düşürdüğü de bildirildi.

Genel olarak, küresel katlanabilir telefon pazarı ise yıllık bazda yüzde 45 oranında güçlü bir büyüme göstermeye devam ediyor.