En fazla siber saldırıya uğrayan şirketler belli oldu

Telefonica Tech adlı şirketin raporuna göre, en fazla siber saldırıya maruz kalan şirketler belli oldu. Zirvede, ABD'li teknoloji devi Google var.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Telefonica Tech adlı firmanın hazırladığı siber güvenlik raporuna göre, en fazla siber saldırıya maruz kalan şirketler belli oldu.

GOOGLE VE MICROSOFT ZİRVEDE

Telefonica tarafından analiz edilen 2 bin tehdit arasından yaklaşık bin kadarı, ABD'li iki büyük teknoloji şirketine ait. Google, yaklaşık 550 saldırıyla listenin başını çekerken; Microsoft, 432 saldırıyla ikinci sırada yer aldı.

Chrome, Gmail ve diğer tüm yan kuruluşlarından oluşan Google, bu saldırıların son birkaç yıldır çok ciddi zararlara yol açabileceğini ve devletler, ülkeler ve bireyler için ciddi sorunlar oluşturabileceğini söylüyor.

En çok siber saldırıya maruz kalan şirketler şu şekilde:

Google

Microsoft

Oracle

Cisco

SAP

IBM

Jenkins

Apple

Linux

Aruba

TÜRKİYE DE SALDIRILARIN HEDEFİNDE

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen verilere göre, 2021’in ilk 6 ayında Türkiye’de 288 bin 445 adet siber saldırı gerçekleşti.

Ocak ve haziran ayları arasında, Türkiye’de her gün 1611, her saat 67 ve her dakika 1 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı yapıldı.