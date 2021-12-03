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    Facebook, kripto para reklam yasağını kaldırdı

    Facebook adıyla bilinen Meta, platformları genelinde uyguladığı kripto para reklam yasağını kaldırdığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 12:41
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    Facebook, kripto para reklam yasağını kaldırdı

    Geçtiğimiz haftalarda metaverse evrenine giriş yapan ve adını Meta olarak değiştiren Facebook, kripto paralarla ilgili yeni bir karar aldı.

    ABD'li şirket, 2018'den bu yana kendi platformları genelinde uyguladığı kripto para reklamı yasağını kaldırdığını duyurdu.

    Bu sayede Bitcoin borsaları, cüzdanları ve diğer kripto şirketleri; Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi platformlarda reklam yayınlayabilecek.

    KRİPTO PARALAR POPÜLERLEŞTİ, FACEBOOK GERİ ADIM ATTI

    Reklam yasağının uygulamaya konduğu 2018'den bu yana; Coinbase'in Nasdaq'ta listelenmesiyle kripto para borsasının ilk kez halka açılması, El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke olması ve kripto para birimine MicroStrategy, SpaceX ve Tesla gibi şirketler aracılığıyla büyük kurumsal yatırım yapılması gibi kilometre taşlarıyla, kripto paralar önemli ölçüde gelişme kaydetti.

    kripto para

    Meta'dan yapılan açıklamada, "Kripto para ortamı son yıllarda olgunlaşıp istikrar kazanmayı sürdürdüğü ve sektör için daha açık kurallar koyan daha fazla hükümet düzenlemesine kavuştuğu için reklam yasağını kaldırıyoruz." denildi.

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