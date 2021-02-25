Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait tüm hesapları kaldırdı

Facebook ve Instagram, Myanmar ordusuna ait tüm hesapları kaldırdı

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, askeri darbeyle Myanmar yönetimine el koyan ordunun hesaplarını yasakladı.

Sosyal medya şirketi Facebook ve ona bağlı platform Instagram, askeri darbeyle Myanmar yönetimine el koyan ordunun tüm hesaplarını kapattı.

Facebook’tan yapılan açıklamada, daha önce bu platformda Myanmar ordusuna ait hesaplara uygulanan yasakların, Instagram'da da uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca askeri yönetimle ilişkili ticari sayfaların reklamlarının da yasaklandığı kaydedildi.

Bundan önce de cuntaya ait hesaplardan yapılan paylaşımların Facebook’ta kitlelere yayılmasını önleyici tedbirler alınmıştı.

NE OLMUŞTU

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.