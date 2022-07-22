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    Facebook yöneticileri yeniden ifadeye çağrıldı

    Facebook yöneticileri yeniden ifadeye çağrıldı

    Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, yeni mahkeme dosyalarına göre Cambridge Analytica skandalına ilişkin yeniden ifade verecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 12:02
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    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, 2018 yılından itibaren kullanıcıların verilerini İngiliz şirket Cambridge Analytica'ya satmış ve bu durum, dünyanın en büyük veri ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

    Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, yeni mahkeme dosyalarına göre Cambridge Analytica skandalına ilişkin yeniden ifade verecek.

    Kaliforniya’daki Facebook kullanıcıları adına açılan toplu dava için Facebook’un ana şirketi Meta’nın CEO’su Zuckerberg, eylül ayında 6 saat süreceği belirtilen duruşmada ifade vermeye çağrıldı.

    Haziran ayında Meta’daki görevinden ayrılan Sheryl Sandberg ile onun yerine gelecek Javier Olivan da ifade verecek.

    Belgeler savcılara verilecek

    Savcıların kilit tanıklar olan diğer Facebook yöneticilerini de uzun süreli ifadeye çağıracağı belirtiliyor. Facebook, ayrıca imtiyazlı olarak tuttuğu 1200’den fazla belgeyi de savcılara vermek zorunda kalacak.

    mark


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