Facebook'un akıllı gözlüğüne WhatsApp ile mesajlaşma özelliği geliyor

Facebook'un geçtiğimiz yıl Ray-Ban iş birliğiyle piyasaya sürdüğü akıllı gözlüğüne WhatsApp ile mesajlaşma özelliği gelecek.

Sosyal medya devi Facebook, Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği "Ray-Ban Stories" isimli akıllı gözlüklerini geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

Ray-Ban Stories; kullanıcılara fotoğraf ve video çekmek, maceralarını paylaşmak ve müzik dinlemek veya telefon görüşmeleri yapmak için yeni bir yol sunuyor.

Facebook'un, gözlük devi EssilorLuxottica ile ortak geliştirdiği Ray-Ban Stories'in fiyatı, 299 ABD dolarından başlıyor ve çevrim içi olarak 20 farklı model içerisinden seçim yapılabiliyor.

WhatsApp özelliği geliyor

Ray-Ban'ın, WhatsApp ile iş birliği yaparak gözlükler yardımıyla mesajlaşılabilen bir proje üzerine çalıştığı ortaya çıktı.

Yeni özellikle birlikte, Facebook Asistan yardımıyla Ray-Ban Stories kullanıcıları mesajlaşmak için gözlüklerini kullanabilecek. Ray-Ban Stories, Facebook Asistan’a bağlanarak mesajları yazıya dönüştürebilecek.

Ray-Ban Stories özellikleri

Ray-Ban Stories akıllı gözlükleri, kullanıcının birinci şahıs bakış açısıyla görüntü ve video çekmesini sağlayan çift 5 MP kameraya sahip. Kullanıcılar, çekim düğmesini kullanarak veya Facebook Assistant sesli komutlarıyla eller serbest olarak fotoğraf ve 30 saniyeye kadar video çekebiliyor.

Gözlükte ayrıca dahili olarak bulunan kulaklıkların yanı sıra, aramalar ve videolar için ses ve ses iletimi sağlayan üç mikrofonlu bir ses düzeni bulunuyor.

Facebook, aramalarda arka plan sesinin neredeyse sıfıra indirildiğini ve bu sayede temiz bir görüşme yapmanın mümkün olduğunu iddia ediyor.

Ray-Ban Stories, yeni Facebook View uygulamasıyla eşleşerek kullanıcıların hikayelerini ve anılarını arkadaşları ve sosyal medya takipçileriyle sorunsuz bir şekilde paylaşmasını sağlıyor.

iOS ve Android'deki Facebook View uygulaması, akıllı gözlüklerde çekilen fotoğraf veya videoları Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok ve Snapchat gibi sosyal platformlarına aktarabiliyor.