FIFA 21 veda ediyor! Mayıs ayı Xbox Game Pass oyunları

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Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mayıs ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre, mayıs ayının ikinci yarısında platforma üç yeni oyun eklenecek.
Xbox Game Pass mayıs oyunları
Massive Chalice
Railway Empire 2
Chicory: A Colorful Tale
Kaldırılacak oyunlar
FIFA 21 (Konsol ve PC)
Evil Genius 2: World Domination (Konsol ve PC)
Lawn Mowing Simulator (Konsol ve PC)
Floppy Knights (Konsol ve PC)
Europa Universalis IV (Yalnızca PC)