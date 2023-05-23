FIFA 21 veda ediyor! Mayıs ayı Xbox Game Pass oyunları Microsof'un Xbox Game Pass abonelik sistemine yeni oyunlar ekleniyor. İşte mayıs ayının ikinci yarısı gelecek oyunlar.

ensonhaber.com

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine mayıs ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, mayıs ayının ikinci yarısında platforma üç yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass mayıs oyunları

Massive Chalice

Railway Empire 2

Chicory: A Colorful Tale

Kaldırılacak oyunlar

FIFA 21 (Konsol ve PC)

Evil Genius 2: World Domination (Konsol ve PC)

Lawn Mowing Simulator (Konsol ve PC)

Floppy Knights (Konsol ve PC)

Europa Universalis IV (Yalnızca PC)