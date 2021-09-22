FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi 10 oyuncusu

FIFA 22'deki oyuncuların reytingleri belli oldu. İşte Süper Lig'de forma giyen en iyi FIFA 22 oyuncuları...

Electronic Arts, merakla beklenen yeni futbol oyunu FIFA 22'yi 1 Ekim tarihinde piyasaya sürecek.

Yeni nesil oyun konsolları da dahil olmak üzere tüm platformlarda oyuncularla buluşacak FIFA 22, şimdiden beklentileri oldukça artırdı.

Yeni bilgilerin gelmesiyle birlikte, FIFA 22'de yer alacak olan Türkiye Süper Ligi'ndeki en iyi reytinge sahip futbolcular da belli oldu.

FIFA 22 EN İYİ SÜPER LİG OYUNCULARI

1. Miralem Pjanic - Beşiktaş - 82





2. Medhi Benatia - Fatih Karagümrük - 81

3. Edin Visca - Medipol Başakşehir - 81

4. Fernando Muslera - GALATASARAY - 81

5. Mesut Özil - Fenerbahçe - 80

6. Marek Hamsik - Trabzonspor - 80

7. Uğurcan Çakır - Trabzonspor - 79

8. Rachid Ghezzal - Beşiktaş - 79

9. Jonas Svensson - Adana Demirspor - 79

10. Domagoj Vida - Beşiktaş - 78



