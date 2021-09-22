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    FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi 10 oyuncusu

    FIFA 22'deki oyuncuların reytingleri belli oldu. İşte Süper Lig'de forma giyen en iyi FIFA 22 oyuncuları...
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 15:35
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    FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi 10 oyuncusu

    Electronic Arts, merakla beklenen yeni futbol oyunu FIFA 22'yi 1 Ekim tarihinde piyasaya sürecek.

    Yeni nesil oyun konsolları da dahil olmak üzere tüm platformlarda oyuncularla buluşacak FIFA 22, şimdiden beklentileri oldukça artırdı.

    Yeni bilgilerin gelmesiyle birlikte, FIFA 22'de yer alacak olan Türkiye Süper Ligi'ndeki en iyi reytinge sahip futbolcular da belli oldu.

    FIFA 22 EN İYİ SÜPER LİG OYUNCULARI

    1. Miralem Pjanic - Beşiktaş - 82

    FIFA 22 de Süper Lig in en iyi 10 oyuncusu #1

    2. Medhi Benatia - Fatih Karagümrük - 81

    FIFA 22 de Süper Lig in en iyi 10 oyuncusu #2

    3. Edin Visca - Medipol Başakşehir - 81

    FIFA 22 de Süper Lig in en iyi 10 oyuncusu #3

    4. Fernando Muslera - GALATASARAY - 81

    MUSLERA

    5. Mesut Özil - Fenerbahçe - 80

    FIFA 22 de Süper Lig in en iyi 10 oyuncusu #5

    6. Marek Hamsik - Trabzonspor - 80

    hamsik

    7. Uğurcan Çakır - Trabzonspor - 79

    FIFA 22 de Süper Lig in en iyi 10 oyuncusu #7

    8. Rachid Ghezzal - Beşiktaş - 79

    ghezzal

    9. Jonas Svensson - Adana Demirspor - 79

    FIFA 22 de Süper Lig in en iyi 10 oyuncusu #9

    10. Domagoj Vida - Beşiktaş - 78

    vida

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