Fiş takma dönemi bitiyor! Samsung’tan çığır açan hamle

Mobil teknoloji dünyasında devrim yaratacak bir gelişme yolda!

Samsung, Galaxy serisinde köklü bir değişiklik yaparak şarj portunu tamamen kaldırmayı planlıyor.

Şirketin, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek aldığı kararlar doğrultusunda, kablosuz teknolojilere tam geçiş için ilk adımlar atılmış durumda.

Samsung Members uygulaması üzerinden yürütülen kapsamlı anketlerde, kullanıcıların kablosuz şarj deneyimleri, USB port kullanım sıklığı ve veri aktarım alışkanlıkları değerlendirildi.

Bu anketler, gelecekteki Galaxy modellerinde mıknatıs tabanlı şarj sistemlerinin entegre edilebileceğini ortaya koydu.

Apple’ın MagSafe teknolojisine benzer bir sistemin, telefonların içine yerleşik şekilde sunulması gündemde.

KABLO DÖNEMİNE SON VERİYOR

Shiftdelete.net’te yer alan habere göre; Galaxy S25 serisinde halihazırda bulunan Qi 2 kablosuz şarj desteği, bu dönüşümün habercisi olarak görülüyor.

Ancak Samsung’un hedefi, bu desteği bir adım öteye taşıyarak kablosuz şarjı yalnızca alternatif değil, tek seçenek haline getirmek.

USB portunun tamamen ortadan kaldırılması, sadece şarjı değil veri aktarımını da kablosuz hale getirecek.

Samsung cephesinden resmi açıklama henüz gelmedi, ancak sızıntılar ve kullanıcı anketleri, “kabloyu tarihe gömme”adımının çok da uzak olmadığını gösteriyor.