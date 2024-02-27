Fiyatlar ortaya çıktı: OLED ekranlı iPad Pro'lar cep yakacak Uzun süredir beklenen OLED iPad Pro 11 ve 13'ün fiyatları sızdırıldı. Apple'ın cihazlarda OLED ekrana geçmesi, fiyatları yukarıya çıkaracak.

ensonhaber.com

Apple iPad Pro serisi, son zamanlarda çok büyük güncelleme almadı. Ancak, çok yakında bu durum değişebilir.

Apple, yeni nesil Apple iPad Pro serisini yakın bir zamanda tanıtacak. Yeni modellerin, 2018'den bu yana yapılmış ilk büyük güncelleme olması bekleniyor.

11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekranla gelecek iPad Pro'lar, artık OLED panele geçecek. Ancak bu durum fiyatları artıracak.

Yeni iPad Pro fiyatları

Raporlara göre OLED iPad Pro modelleri; 11 inç için 1.500 dolara, 13 inç model için ise 1.800 dolara ulaşan fiyatlara sahip olacak.

Hatta daha yüksek depolama seçenekleri için fiyatın 2 bin dolar seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Bu da iPad Pro fiyatlarını MacBook modellerine biraz daha yaklaştıracak.

iPad Pro 11'in panel fiyatı 280 ila 290 dolar arasındayken, bu rakamlar 13 inçlik modelde 380 ila 390 dolar seviyesine kadar yükselecek.

OLED (organik ışık yayan diyot) teknolojisine geçiş, beklenen fiyat artışının arkasındaki temel etken olacak.

Üstün parlaklıkları, verimlilikleri ve uzun ömürleri ile tanınan OLED ekranlar, elektrik akımı altında yanan organik bileşikleri kullanıyor. Ancak bu ileri teknoloji, artan üretim karmaşıklığı ve maliyetleri beraberinde getiriyor.

OLED ekranlı yeni iPad Pro modellerinin mart ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.