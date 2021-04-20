Euro
9.7783
0.4%
Dolar
8.113
0.31%
Altın
461.41
0.19%
Borsa
1.373
-0.34%
Bitcoin
456.050
-2.53%
EXEN Coin
25.79
0.23%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    GameStop CEO'su George Sherman görevi bırakıyor

    GameStop CEO'su George Sherman, 31 Temmuz'da görevi bırakacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 13:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    GameStop CEO'su George Sherman görevi bırakıyor

    ABD'li bilgisayar ve konsol oyunları perakendecisi GameStop, şu anki CEO George Sherman'ın yakında istifa edeceğini açıkladı.

    Daha önce Best Buy’da çalışan Sherman, şirketin zorlu süreçten kurtulmasına yardımcı olmak için koronavirüs salgını nedeniyle maaşını yüzde 50 düşürmüştü.

    HİSSELER YÜKSELDİ

    Reddit kaynaklı bir ticaret çılgınlığının merkezinde yer alan şirketin hisseleri, GameStop'un istifa haberini duyurmasının ardından yüzde 9 yükseldi.

    Reuters, daha önce GameStop yönetim kurulunun CEO arama konusunda oyun, e-ticaret ve teknoloji sektörlerinden potansiyel adaylarla görüştüğünü bildirmişti.

    GameStop'un eski CFO'su Jim Bell ve eski müşteri yöneticisi Frank Hamlin de son haftalarda şirketten ayrılan üst düzey yöneticiler arasında yer alıyor.

    gamestop

    Son olarak GameStop'un hedefleri arasında Walmart gibi büyük perakendecilerin yanı sıra, Microsoft ve Sony gibi teknoloji şirketleriyle rekabet edebilecek bir e-ticaret firmasına dönüşmek var.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir