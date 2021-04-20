GameStop CEO'su George Sherman görevi bırakıyor

GameStop CEO'su George Sherman, 31 Temmuz'da görevi bırakacağını açıkladı.

ABD'li bilgisayar ve konsol oyunları perakendecisi GameStop, şu anki CEO George Sherman'ın yakında istifa edeceğini açıkladı.

Daha önce Best Buy’da çalışan Sherman, şirketin zorlu süreçten kurtulmasına yardımcı olmak için koronavirüs salgını nedeniyle maaşını yüzde 50 düşürmüştü.

HİSSELER YÜKSELDİ

Reddit kaynaklı bir ticaret çılgınlığının merkezinde yer alan şirketin hisseleri, GameStop'un istifa haberini duyurmasının ardından yüzde 9 yükseldi.

Reuters, daha önce GameStop yönetim kurulunun CEO arama konusunda oyun, e-ticaret ve teknoloji sektörlerinden potansiyel adaylarla görüştüğünü bildirmişti.

GameStop'un eski CFO'su Jim Bell ve eski müşteri yöneticisi Frank Hamlin de son haftalarda şirketten ayrılan üst düzey yöneticiler arasında yer alıyor.

Son olarak GameStop'un hedefleri arasında Walmart gibi büyük perakendecilerin yanı sıra, Microsoft ve Sony gibi teknoloji şirketleriyle rekabet edebilecek bir e-ticaret firmasına dönüşmek var.