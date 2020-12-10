Gates Vakfı, koronavirüsle mücadeleye 250 milyon dolar daha bağışlayacak

Gates Vakfı, koronavirüsle mücadeleye 250 milyon dolar daha bağışlayacak

Ek yardım kararının test ve aşıların uygulanması ile geliştirilmesini kapsadığı belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamaları nedeniyle tartışmaların odağındaki isim haline gelen Bill Gates, salgınla mücadelede yeni bir karar aldı.

Bill Gates, eşi Melinda ile birlikte kurduğu Gates Vakfı üzerinden koronavirüse karşı çabalara ek yardım yapacak.

250 MİLYON DOLAR EK KATKI KARARI

Vakıf, koronavirüsle mücadelede "düşük maliyetli, daha kolay tedavi ve aşıların geliştirilmesini desteklemek" amacıyla 250 milyon dolar daha bağışlayacak.

"TEST VE AŞILARIN UYGULANMASINI DESTEKLEYECEK"

Geçen kasım ayında 70 milyon dolar bağış yapacağını açıklayan Gates Vakfı'nın belirlediği son miktar, Vakfın bugüne kadarki en büyük katkısı olarak kayıtlara geçti. Böylece salgınla mücadeleye toplam bağışlanan miktar 1.75 milyar dolara yükseldi.

Bağışın ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerde test ve aşıların uygulanmasını destekleyeceği aktarıldı.

AŞILAMAYA BAŞLAYAN İLK ÜLKE İNGİLTERE

İngiltere, geçen salı günü ABD merkezli Pfizer ve Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'in ortak ürettiği koronavirüs aşısını uygulamaya başlayan ilk ülke oldu. Kanada da aynı aşının kullanımına onay verdi.

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