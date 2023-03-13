General Motors, ChatGPT'yi araçlarda kullanmayı araştırıyor General Motors, Microsoft ile daha geniş iş birliğinin bir parçası olarak, ChatGPT'nin kullanım alanlarını araştırdığını açıkladı.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

General Motors, ChatGPT'yi araçlara getirebilir

General Motors, Microsoft ile daha geniş iş birliğinin bir parçası olarak, ChatGPT'nin kullanım alanlarını araştırıyor.

GM Başkan Yardımcısı Scott Miller geçen hafta bir röportajda "ChatGPT her şeyin içinde olacak." dedi.

Miller, söz konusu yapay zekanın normalde bir kullanım kılavuzunda bulunan araç özelliklerinin nasıl kullanılacağına, garaj kapısı kodu gibi program işlevlerine veya bir takvimden programları entegre etmeye ilişkin bilgilere erişmek için kullanılabileceğini söyledi.

Bu yılın başlarında Microsoft, ChatGPT'nin sahibi OpenAI şirketine milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını duyurdu ve bu teknolojiyi tüm ürünlerine eklemeyi hedeflediğini söyledi.

2021'de GM, sürücüsüz araçların ticarileştirilmesini hızlandırmak için Microsoft ile ortaklık kurdu. Bu da GM ve Microsoft'un ChatGPT konusunda çalışabileceğini gösteriyor.