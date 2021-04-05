Genesis'in 3 bin 281 drone ile yaptığı muhteşem gösteri

Genesis'in 3 bin 281 drone ile yaptığı muhteşem gösteri

Genesis, Çin'de düzenlediği logo tanıtım etkinliğinde 3 bin 281 adet drone kullandı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen insansız hava araçları drone'lar, dev şirketlerin de dikkatini çekiyor.

Birçok marka, artık tanıtım etkinliklerinde drone'ları kullanarak görsel şölen oluşturuyor.

Hyundai'nin alt markası olarak çalışmalarına devam eden Genesis, yeni logosunun tanıtımını Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirdi.

Yeni logosunu tam 3 bin 281 adet drone kullanarak etkileyici bir şekilde tanıtan şirket, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Genesis'in 3 bin 281 drone ile yaptığı muhteşem gösteri - VİDEO

YENİ REKOR GENESİS'İN

Eylül 2020'de ise Shenzhen Damoda isimli bir şirket, 3 bin 051 adet drone kullanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı. Genesis'in yeni gösterisi ise, en fazla drone kullanılan etkinlik olarak rekorun yeni sahibi oldu.





