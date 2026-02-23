NATO’dan ASELSAN imzalı 'Aslan'a övgü

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan “Yenilikçi teknolojiler Steadfast Dart 26 tatbikatında test ediliyor” başlıklı makalede, ASELSAN üretimi Aslan İnsansız Kara Aracı (İKA) tatbikatın dikkat çeken sistemlerinden biri olarak gösterildi.

Kuzey Almanya’da gerçekleştirilen tatbikatta, Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız sistemlerin çok uluslu ve yüksek yoğunluklu harekât ortamlarında etkin biçimde entegre edilebildiği vurgulandı.

TÜRK 66. MEKANİZE TUGAYI SAHADA KULLANDI

Makalede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üç yıldır envanterinde bulunan Aslan İKA’nın, Türk 66’ncı Mekanize Tugayı tarafından aktif olarak kullanıldığı belirtildi. Tatbikat süresince kara faaliyetleri ve gösterimler sırasında sistemin sahadaki kritik rolüne dikkat çekildi.

MODÜLER YAPI, YÜKSEK KABİLİYET

NATO’nun değerlendirmesinde Aslan’ın modüler mimariye sahip bir platform olduğu, elektro-optik sensörler, termal kameralar ve uzaktan kumandalı stabilize silah sistemleriyle donatılabildiği ifade edildi.

Sistemin uzaktan kontrol ve yarı otonom harekât kabiliyeti sunduğu, özellikle kentsel ve yüksek tehditli ortamlarda keşif, gözetleme ve ateş desteği sağlama açısından personel güvenliğini artırdığı kaydedildi.

"MODERN MUHAREBEDE HAYAT KURTARIYOR"

Makalede, insansız kara araçlarının modern muharebe sahasında esneklik, operasyonel süreklilik ve risk azaltımı sağladığına dikkat çekilerek, bu tür sistemlerin giderek daha fazla hayat kurtardığı vurgulandı.

NATO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tatbikat sırasında keşif, gözetleme ve birliklere destek amacıyla kullanılan insansız silahlı robotu sergilediği ifadelerine yer verildi.