Gökhan Erdem, Türkiye'nin ilk ticari uzay yolcusu olacak

Uzay tutkusunu bireysel çabalarıyla somut bir başarıya dönüştüren Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Türkiye'nin uzaydaki üçüncü temsilcisi olarak tarih yazmaya hazırlanıyor. Erdem, ABD’li milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin tarafından düzenlenecek New Shepard NS-34 görevinde, 3 Ağustos Pazar günü saat 15.30’da (TSİ) yörünge altı uçuşuna çıkacak.

ÜÇÜNCÜ TÜRK, İLK İŞ İNSANI

Milli Uzay Programı kapsamında Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in başarıyla gerçekleştirdiği uzay görevlerinin ardından, Gökhan Erdem bireysel girişimiyle uzaya çıkan ilk Türk iş insanı olacak. Aynı zamanda Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı olarak da kayıtlara geçecek.

Fırlatma, ABD’nin Teksas eyaletindeki Van Horn Üssü’nden yapılacak ve Blue Origin’in resmi kanallarından canlı yayınlanacak. Türkiye, bu tarihi anı dünya ile aynı anda izleyebilecek.

NS-4 GÖREVİNDEKİ DİĞER YOLCULAR

Tamamen otonom ve pilotsuz olan New Shepard sisteminin 14. insanlı görevinde, Gökhan Erdem’le birlikte altı yolcu daha yer alacak:

ABD'li yatırımcı J.D. Russell



TRON'un kurucusu ve Liberland Başbakanı H.E. Justin Sun



Porto Rikolu meteorolog ve NASA elçisi Deborah Martorell



İngiliz hayırsever ve eğitmen Lionel Pitchford



193 ülkeyi gezmiş Hindistan asıllı gezgin Arvinder Singh Bahal

GÖREV ARMASI

NS-34 uçuşunun görev amblemi, her yolcunun kişisel hikâyesinden izler taşıyor. Gökhan Erdem’in kültürel mirası Boğaziçi siluetiyle temsil edilirken, görev numarasının 34 olması da İstanbul’un plaka koduna denk gelerek simgesel bir anlam kazandı.

Diğer dikkat çekici semboller arasında:

Dünya figürü: Arvinder Singh Bahal’in dünya turunu,

Puerto Rico haritası: Deborah Martorell’in memleketini,

Everest: Lionel Pitchford’un Nepal’deki çalışmalarını,

Kitap: J.D. Russell’ın eğitim ve yardım vakfını,

Muz: H.E. Justin Sun’ın kavramsal sanat ilgisini,

Güneş: Hem Sun’ın varlığını hem de Martorell’in meteoroloji geçmişini temsil ediyor.

NEW SHEPARD: 11 DAKİKALIK UZAY YOLCULUĞU

İnsanlı yörünge altı uçuşlar için geliştirilen ve tamamen yeniden kullanılabilir New Shepard roket sistemi, yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 35 ton ağırlığında. Uçuş boyunca mürettebat, uzayın uluslararası sınırı olarak kabul edilen Karman çizgisini (100 km) aşacak ve birkaç dakikalık mikro yerçekimi deneyimi yaşayacak.

Geniş pencereleri sayesinde yolcular, Dünya'nın eğriliğini ve uzayın karanlığını çıplak gözle izleyebilecek. Uçuşun ardından hem roket hem kapsül kontrollü inişle geri dönecek.

UZAY YOLCULUĞUNDA YENİ DÖNEM

Space Agenda Direktörü Halit Mirahmetoğlu, bu bireysel girişimin, Milli Uzay Programı’nın toplumda oluşturduğu farkındalığın bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ise Gökhan Erdem’in yolculuğunun, Türkiye’den çıkacak gelecekteki rutin uzay seyahatlerinin önünü açabileceğini vurguladı.

Gökhan Erdem’in bu tarihi yolculuğu, yalnızca kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin uzay vizyonunda yeni bir dönemin sembolü olma niteliği taşıyor.