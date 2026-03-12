Intel, şimdiye kadarki en hızlı oyun işlemcilerini tanıttı

Teknoloji devi Intel, bilgisayar tutkunları için bugüne kadarki en hızlı oyun masaüstü işlemcileri olarak tanımladığı yeni serisini tanıttı.

Şirketin amiral gemisi konumundaki Core Ultra 7 270K Plus modeli, güçlü özellikleriyle 26 Mart tarihinden itibaren raflardaki yerini alacak.

İNTEL CORE ULTRA 7 270K PLUS PERFORMANSI

Toplam 24 çekirdeğe sahip olan ve 5,5 GHz turbo hızlarına ulaşabilen amiral gemisi işlemci, 300 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Oyun performansında i9-14900K ve Ultra 9 285K modellerini geride bırakan çip, üretkenlik alanında da AMD Ryzen 7 9700X ile rekabet edecek.

OYUNLARDA YÜZDE 39'A VARAN PERFORMANS ARTIŞI

Şirketin geliştirdiği yeni İkili Optimizasyon Aracı sayesinde desteklenen oyunlarda yerel performans benzersiz bir şekilde iyileştiriliyor.

Bu özel çeviri katmanı teknolojisi aktif edildiğinde, Shadow of the Tomb Raider gibi yapımlarda yüzde 39'a varan performans kazanımları elde edilebiliyor.

Önceki nesillere kıyasla dört adet ekstra verimlilik çekirdeği sunan yeni çipler, P ve E çekirdeklerinde çok daha yüksek temel saat hızlarıyla geliyor.

DDR5 7200 MT/s bellek desteğine sahip olan işlemcilerin her ikisi de 125 W güç tüketimi (TDP) değeriyle çalışmaya devam ediyor.