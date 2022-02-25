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    Google, aşı zorunluluğunu kaldırdı

    Google ABD'deki ofis çalışanları için aşı gereksinimini ortadan kaldırmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 09:42
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    Google, aşı zorunluluğunu kaldırdı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için aşı çalışmaları devam ederken, hala milyonlarca insan aşı yaptırmadı.

    Geçtiğimiz aylarda Google, Facebook ve Lyft gibi teknoloji şirketleri, ofise dönen çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurmuştu.

    Google, çalışanlarına, şirketin koronavirüs aşılama politikasına uymamaları halinde maaşlarını kaybedecekleri ve sonunda işten atılacakları uyarısında bulunmuştu.

    GOOGLE, AŞI ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI

    Google, vakalarda düşüş yaşandıkça çalışanları için aldığı tedbirleri esnetmeye karar verdi. Şirket, artık ofise dönen çalışanları için aşı şartı istemiyor.

    Öte yandan, Google çalışanları ofislerinde sahip oldukları ayrıcalıklara da yeniden ulaşabilecek.

    Pandemiden önce Google’ın dünya genelindeki ofislerinde Google çalışanları kaya tırmanışı, gurme yemek kafeteryaları, voleybol sahaları ve şekerleme bölmeleri gibi avantajlara sahiplerdi. Şimdi tüm imkanlar yeniden çalışanların hizmetine açılıyor.

    GOOGLE

    TEST VE MASKE ZORUNLU

    Google, kurallarda bazı esnemeler gösterse de aşısız çalışanların ofise giderken test ve maske takma zorunluluğu devam edecek.

    ABD'li teknoloji devi, ayrıca çalışma koşullarını da tamamen değiştirecek ve pandemi öncesine dönmeyecek. Şirket, çalışanların haftada sadece birkaç gün ofiste olacağı hibrit modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor.


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