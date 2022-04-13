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    Google, bu yıl ABD'ye 9,5 milyar dolar yatırım yapacak

    Google, ABD ofisleri ve veri merkezlerine bu yıl yaklaşık 9,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
    • 13.04.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 15:27
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    Google, bu yıl ABD'ye 9,5 milyar dolar yatırım yapacak

    Google, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ofisleri ve veri merkezlerine bu yıl yaklaşık 9,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.

    ABD merkezli şirket, geçtiğimiz yıl ülkedeki ofis ve veri merkezlerine 7 milyar dolardan fazla yatırım yapmıştı.

    12 bin kişiye iş imkanı

    Reuters'ta yer alan habere göre Google, yatırımın 2022'de en az 12 bin tam zamanlı iş yaratacağını ve Nevada, Nebraska ve Virginia dahil olmak üzere birçok eyaletteki veri merkezlerine odaklanacağını söyledi.

    Google yaptığı açıklamada, "Çalışma şeklimizde daha fazla esnekliği benimsiyoruz, bu nedenle fiziksel ofislere yatırımımızı hızlandırmak mantıksız görünebilir. Yine de kampüslerimize yatırım yapmanın her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

    Google, 2021 ekonomik etki raporuna göre, geçen yıl ABD'deki işletmeler, içerik oluşturucular ve geliştiriciler için 617 milyar dolarlık ekonomik faaliyet sağlanmasına yardımcı oldu.

    google


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