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    Google çalışanları, zorunlu koronavirüs aşısına karşı çıktı

    Çok sayıda çalışan, şirketin zorunlu aşı politikasından vazgeçmesini isteyen manifestoya imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 07:52
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 08:33
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    Google çalışanları, zorunlu koronavirüs aşısına karşı çıktı

    En az 600 Google çalışanı, teknoloji şirketini zorunlu koronavirüs aşısı görevini geri çekmeye çağıran bir manifesto imzaladı.

    Google, ABD'de 150 binden fazla çalışanının aşı durumlarını bildirmelerini, doğrudan veya dolaylı olarak devlet sözleşmeleriyle çalışan tüm personelin aşılanmalarını şart koşuyor.

    GOOGLE ÇALIŞANLARI AŞI ZORUNLULUĞUNA KARŞI

    Manifestoda, şirket yöneticilerinden "tüm Google çalışanlarını kapsayan" politikalarından vazgeçmeleri isteniyor.

    Ayrıca şirket bünyesinde çalışanlardan, "ilke olarak aşı zorunluluğuna karşı çıkmaları" talep ediliyor.

    Google çalışanları, zorunlu koronavirüs aşısına karşı çıktı #1

    1 OCAK'TAN İTİBAREN ÇALIŞMA ŞEKLİ DEĞİŞİYOR

    Google, çalışanlarına aşı muafiyeti talep etmeleri için son tarih olarak 12 Kasım'ı belirlemişti. Diğer taraftan personelin, 1 Ocak'tan itibaren haftada üç gün ofiste çalışması gerekecek.

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