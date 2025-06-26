Google Chrome, yeni yapay zeka özellikleriyle güncellendi

Google, tarayıcısının en son sürümü olan Chrome 138'i Windows, macOS ve Linux için yayınladı.

Yeni güncelleme, hem kullanışlı yeni özellikler sunuyor hem de kullanıcıları potansiyel tehditlere karşı korumak için çeşitli güvenlik açıklarını düzeltiyor.

YENİ ÖZELLİKLER: SEKME GRUBU SENKRONİZASYONU VE YAPAY ZEKA ARAÇLARI

Google Chrome 138 ile gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri, sekme gruplarını cihazlar arasında senkronize etme yeteneği.

Artık masaüstünüzde oluşturduğunuz bir sekme grubuna, mobil cihazınızdan da kolayca erişebileceksiniz.

Ayrıca Google, yapay zeka entegrasyonunu da genişletiyor. Uzun metinleri özetleyen, dil tespiti yapan ve çeviri yapan yeni API'ler eklendi. Ancak bu gelişmiş yapay zeka işlevlerini kullanmak için bir Gemini aboneliği gerekiyor.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ

Bu güncelleme, 11 adet güvenlik açığını da kapatıyor. Google, bu güvenlik açıklarından hiçbirinin henüz siber saldırganlar tarafından aktif olarak istismar edilmediğini belirtti.

Ancak yine de tüm kullanıcıların tarayıcılarını en kısa sürede güncellemeleri şiddetle tavsiye ediliyor.

Bu güncelleme aynı zamanda Android 8 ve 9 için desteğin sona erdiği son sürüm olma özelliği taşıyor.

Chrome genellikle güncellemeleri otomatik olarak yapsa da manuel olarak kontrol etmek için tarayıcınızın menüsünden "Yardım > Google Chrome Hakkında" bölümüne gidebilirsiniz.



