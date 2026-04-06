Google Chrome'a yeni özellik geliyor: Artık sayfalar daha hızlı yüklenecek

Google, internet tarayıcısı Chrome'un 148 numaralı yeni sürümüyle kullanıcıların günlük internet deneyimini hızlandırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda şirket, uzun süredir görseller için kullanılan tembel yükleme (lazy loading) teknolojisini artık video ve ses öğelerinde de test etmeye başladı.

TEMBEL YÜKLEME İLE SAYFA HIZI ARTACAK

Tembel yükleme özelliği, bir web sayfasına girildiğinde tüm içeriklerin aynı anda yüklenmesi yerine sadece ekranda görünen kısımların anlık olarak yüklenmesini sağlıyor.

Bu akıllı erteleme sistemi sayesinde sayfaların ilk açılış süresi kısalırken genel tarama verimliliği de önemli ölçüde artıyor.

DİĞER TARAYICILAR DA GÜNCELLEMEDEN YARARLANACAK

İframe kullanılarak eklenen YouTube videoları halihazırda bu destekten yararlanırken, yeni güncellemeyle sayfaya doğrudan eklenen nadir medya dosyaları da kapsama alınmış olacak.

Video ve sesler için sunulan bu yeni özellikten Microsoft Edge ve Vivaldi gibi Chromium tabanlı diğer tarayıcılar da faydalanabilecek.