Nisan ayının en iyi akıllı telefonları belli oldu

Akıllı telefon pazarında yeni bir cihaz satın almak isteyenler için AnTuTu platformunun nisan ayına ait performans testleri yayınlandı.

Bu testler sonucunda donanımsal olarak mevcut en güçlü telefonlar sıralanarak kullanıcıların rehberliğine sunuldu.

ZİRVENİN SAHİBİ RED MAGIC 11 PRO OLDU

Nisan ayı listesinin zirvesinde 3.982.602 puan toplayan Red Magic 11 Pro modeli yer alıyor.

Türkiye'de 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle resmi satışı bulunan bu cihaz, şu an satın alınabilecek en güçlü akıllı telefon konumunda bulunuyor.

iPHONE'LAR İLK 10'A GİREMEDİ

En güçlü telefonlar sıralamasının ikinci basamağında iQOO 15 yer alırken, üçüncü sırayı Poco F8 Ultra modeli alıyor.

Açıklanan bu prestijli listenin en dikkat çekici detayı ise hiçbir iPhone modelinin ilk 10 arasına girememesi oldu.

IPHONE 17 PRO MAX LİSTEDE GERİLERDE KALDI

Performans testlerinin devamı incelendiğinde Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 Pro Max modelinin ancak 34. sıradan listeye dahil olabildiği görülüyor.

Standart iPhone 17 modeli ise 2.094.807 AnTuTu puanıyla sıralamada çok daha geride kalarak 45. sırada konumlandı.

NİSAN AYININ EN İYİ 10 AKILLI TELEFONU

Red Magic 11 Pro - 3.982.602

iQOO 15 - 3.730.338

Poco F8 Ultra - 3.678.622

OnePlus 15 - 3.621.738

Xiaomi 17 Ultra - 3.595.092

Galaxy S26 Ultra - 3.585.131

OPPO Find X9 Pro - 3.338.063

vivo X300 Pro - 3.298.168

Xiaomi 17 - 3.272.915

OnePlus Ace 6 - 3.153.638