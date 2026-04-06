Apple ve Garmin'e meydan okuyan yeni performans canavarı: HUAWEI WATCH GT Runner 2 incelemesi

Akıllı saat pazarının en güçlü oyuncularından biri olan HUAWEI, spor odaklı yeni akıllı saat modeli WATCH GT Runner 2’yi Türkiye’de satışa çıkardı.

"Now Is Your Run" (Şimdi Senin Koşun) mottosuyla yola çıkan bu akıllı saat; yalnızca koşucular için değil, fitness tutkunları, teknoloji meraklıları ve aktif bir yaşam tarzını benimseyen herkes için tasarlandı.

Sizi harekete geçiren, performansınızı geliştiren ve günlük stilinize eşlik eden bu dijital antrenöre yakından bakalım.

Akıllı saat, adından da anlaşılacağı üzere profesyonel koşu teknolojisini doğrudan bileğinize taşıyan yeni nesil bir performans saati olarak öne çıkıyor.

Ancak onu sadece elit atletlere veya maraton koşucularına hitap eden niş bir ürün olarak düşünmek büyük bir hata olur.

Uzun süredir spor yapmayan birinin saati takıp yeniden yollara düşmesinden tutun da aktif bir yaşam tarzını benimsemiş fitness meraklılarına ve hatta sadece şık bir asistan arayan günlük akıllı saat kullanıcılarına kadar çok geniş bir kitle hedeflenmiş.

TASARIM DETAYLARI

Saati kutusundan çıkardığınızda dikkatimizi çeken ilk şey şüphesiz premium ve ultra hafif tasarımı oluyor. Havacılık sınıfı titanyum alaşımlı kasa kullanılarak üretilen bu model, kolda adeta bir tüy kadar hafif hissettiriyor.

Rakamlarla konuşmak gerekirse, saatin gövde ağırlığı sadece 34,5 gram seviyesinde. Buna özel dokuma kayışı eklediğinizde bile toplam ağırlık yalnızca 43,5 grama ulaşıyor ki bu da uzun koşularda veya günlük kullanımda saati bileğinizde hissetmemenizi sağlıyor.

Üstelik bu hafiflik, sağlamlıktan hiçbir şekilde ödün vermiyor. Sadece 10,7 milimetre gibi oldukça ince bir profile sahip olan gövde, bileğe mükemmel bir ergonomiyle oturuyor.

Ekran tarafında ise en zorlu koşullara bile göğüs geren Kunlun Glass 2. Nesil cam teknolojisi tercih edilmiş.

Bu ekran aynı zamanda güneşin en tepede olduğu öğle saatlerindeki sahil yürüyüşlerinizde bile verilerinizi cam gibi net görebilmeniz için 3000 nite kadar parlaklık sunabiliyor.

Saati uzun süre güneşin altında kullanırken ekran oldukça netti ve hiçbir sorun yaşamadık.

Tasarımı tamamlayan AirDry dokuma kayış ise önceki nesillere kıyasla yüzde 25 oranında daha fazla nefes alabilirlik sunan oluklu bir yapıyla geliştirilmiş.

Performans ve stilin bu kusursuz birleşimi, saati sabah rutininizde bir eşofmanla kullanırken de yoğun bir şehir hayatında günlük kombinlerinizle toplantılara katılırken de tarzınızın ayrılmaz bir parçası haline getiriyor.

3D YÜZER ANTEN MİMARİSİ İLE DOĞRULUK EN ÜST SEVİYEDE

Şimdi biraz da bu işin teknoloji ve veri kısmına, yani şehir koşularındaki o zorlu anlara inelim.

Hepimiz biliyoruz ki yüksek binaların, devasa gökdelenlerin veya uzun tünellerin olduğu kentsel kanyonlarda GPS sinyali bulmak ve rotayı doğru takip etmek akıllı saatlerin en büyük kabusudur.

HUAWEI WATCH GT Runner 2, sektör lideri konumlandırma hassasiyeti sunan gelişmiş 3D yüzer anten mimarisiyle bu sorunu kökünden çözüyor.

Cihaz, aynı anda beş farklı uydu sisteminden, yani GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ve QZSS uydularından çift bantlı konumlandırma verisi alarak olağanüstü bir doğruluk sağlıyor.

Diyelim ki Levent veya Maslak gibi yüksek binaların gölgesinde ya da tamamen kapalı bir tünelin içinde koşuyorsunuz.

Saat devreye soktuğu XDR atalet navigasyon konumlandırma algoritması sayesinde içindeki ivmeölçer ve jiroskoptan aldığı verileri harmanlayarak rotanızdaki en ufak bir sapmayı bile engelliyor ve sinyal kayıplarında sıkça görülen hız sıçramalarının önüne geçiyor.

Şehir içindeki bir park koşusunda ya da sahil kenarında tek tarafı engelli bir rotada koşarken, elde ettiğiniz bu kusursuz rota çizimleri, Huawei Sağlık uygulaması üzerinden incelenebilir ve doğrudan arkadaşlarınızla paylaşılabilir bir görsel şölene dönüşüyor.

ÖNE ÇIKAN SAĞLIK ÖZELLİKLERİ

Elbette bir performans saati, kullanıcısına sadece nerede olduğunu değil, ne durumda olduğunu da en ince detayına kadar anlatmalıdır.

Bu cihaz tam anlamıyla bileğinizdeki kişisel bir antrenör gibi çalışıyor. Arka planda devasa bir veri analiz motoru yatıyor.

Gelişmiş TruSense Sistemi ve yepyeni algoritma mimarisi ile donatılan saat, antrenmanlarınızda adeta bir laboratuvar hassasiyeti sunuyor.

Örneğin kalp atış hızı takibi konusunda, göğüs bantlı ölçümlere kafa tutacak seviyede, dakikada 5 vuruştan daha az bir hata payıyla yüzde 94,6 oranında ultra hassas veriler elde edebiliyorsunuz.

Sadece kalp atış hızıyla yetinmeyen sistem, dsm-firmenich Koşu Takımı işbirliğiyle geliştirilen algoritması sayesinde koşu gücünüzü watt cinsinden anlık olarak ölçüyor ve mutlak egzersiz yoğunluğunuzu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Buna ek olarak, Pekin Spor Üniversitesi ile birlikte geliştirilen otomatik laktat eşiği algılama özelliği sayesinde, genetik faktörlerden bağımsız olarak dayanıklılık sınırlarınızı bilimsel bir çerçevede görebiliyor ve antrenmanlarınızı tamamen size özel bir şekilde şekillendirebiliyorsunuz.

Saatin sunduğu zengin koşu sonrası veri analizleri arasında yer alan dinamik iyileşme süresi ise vücudunuzun toparlanma sürecini uyku ve stres verilerinizle harmanlayarak size bir sonraki zorlu antrenman için en doğru zamanı fısıldıyor.

AKILLI MARATON MODU

Uzun mesafe hedefleri olanlar veya hayatında ilk defa planlı bir koşuya hazırlananlar için Akıllı Maraton Modu gerçekten bir devrim niteliğinde.

Saatiniz üzerinden hedeflediğiniz mesafeyi ve süreyi belirlediğinizde, cihaz size özel bir geri sayım takvimi ve günlük antrenman içerikleri oluşturuyor.

Maraton veya yarış sırasında gerçek zamanlı hız tabloları, tempo rehberliği, kalp atış hızı yönlendirmeleri ile sizi sürekli hedeflenen rotada tutarken, aynı zamanda akıllı yakıt ikmali hatırlatmaları yaparak enerjinizi en verimli şekilde kullanmanıza olanak tanıyor.

Tüm bu profesyonel yönlendirmeler sayesinde, koşu sırasında saat sadece verileri gösteren bir dijital ekran olmaktan çıkıp, sizi adım adım hedefinize ulaştıran, sürekli motive eden aktif bir yol arkadaşına dönüşüyor.

HUAWEI SAĞLIK UYGULAMASI İLE KONTROL SİZDE

HUAWEI WATCH GT Runner 2'nin bu muazzam donanım gücünü tam anlamıyla ortaya çıkaran asıl beyin ise şüphesiz akıllı telefonunuzdaki Huawei Sağlık uygulaması.

Sadece cihazı eşleştirmek veya koşu rotalarınızı harita üzerinde incelemek için tasarlanmamış olan bu kapsamlı platform; kişisel kondisyonunuza, yarış hedeflerinize ve haftalık takviminize en uygun akıllı antrenman planlarını saniyeler içinde oluşturmanıza imkan tanıyor.

Uygulama üzerinden katılacağınız yarışları sisteme ekleyerek saatinizle kusursuz bir senkronizasyon sağlayabilir ve tüm hazırlık sürecinizi tek bir merkezden kolayca yönetebilirsiniz.

Üstelik, uygulama sayesinde kalp atış hızı, uyku düzeni, stres ve oksijen doygunluğu gibi sağlık verilerini detaylı olarak takip edebiliyorsunuz.

14 GÜNE VARAN PİL ÖMRÜ

Son olarak, bu denli yoğun veri akışı ve yüksek performans gerektiren bir cihazın enerji yönetiminden de bahsetmek şart.

Uzun mesafe sporlarında en büyük kabus şarjın antrenmanın tam ortasında bitmesidir. Ancak yüksek silikonlu pil teknolojisi ve yüzde 33 oranında artırılmış enerji yoğunluğu ile donatılan 540 mAh kapasiteli batarya, pil ömrü kaygılarını tamamen ortadan kaldırıyor.

Saatiniz standart, yani daha çok günlük yaşam odaklı hafif bir kullanım senaryosunda tek şarjla tam 14 güne kadar kesintisiz bir deneyim sunarken, çift bantlı tüm uydu sistemlerinin aktif olduğu en yoğun maraton testlerinde veya uzun arazi koşularında bile 32 saate kadar dayanabiliyor.

Spor bittiğinde de cihazın sunduğu imkanlar sona ermiyor. Sağlık takibi konusunda EKG çekimi, sürekli kan oksijen doygunluğu yani SpO2 ölçümü, kalp atış hızı değişkenliği ve detaylı uyku kalitesi analizi gibi hayati metriklerle vücudunuzu 7 gün 24 saat koruma altına alıyor .

40 metreye kadar serbest dalış desteği sunması, bağımsız müzik çalabilmesi, telefon kamerasını uzaktan kontrol edebilmeniz ve Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapabilmeniz, saati aynı zamanda harika bir yaşam asistanı yapıyor.

İster iOS ister Android kullanıcısı olun, HUAWEI WATCH GT Runner 2 hem titanyum tasarımıyla hem de sunduğu eşsiz sağlık ekosistemiyle hayatınıza yepyeni bir ritim katmaya aday.

SON SÖZLER…

HUAWEI WATCH GT Runner 2, iOS ve Android uyumluluğu, havacılık sınıfı premium tasarımı ve eşsiz koşu algoritmalarıyla oldukça beğendiğimiz bir akıllı saat oldu.

HUAWEI WATCH serilerinin önceki modellerinden de aşina olduğumuz üzere, bu akıllı saatler sadece Android ekosistemiyle sınırlı kalmayıp iOS kullanıcılarının da sıklıkla tercih ettiği bir alternatif olma geleneğini güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Özellikle Apple Watch gibi genellikle her gün şarj edilmesi gereken cihazlara kıyasla, GT Runner 2'nin sunduğu 14 güne varan hafif kullanım pil ömrü ve maraton gibi zorlu şartlarda bile 32 saate kadar dayanan kesintisiz GPS kullanımı, iOS ekosistemindeki kullanıcılar için devasa bir özgürlük alanı sunuyor..

Cihazın iOS için özel olarak optimize edilmiş Huawei Sağlık uygulaması entegrasyonu , Apple kullanıcılarının herhangi bir kısıtlama yaşamadan laktat eşiği, koşu gücü analizi ve dinamik iyileşme süreleri gibi en gelişmiş profesyonel spor metriklerine eksiksiz ulaşmasını sağlıyor.

Eğer spor alışkanlığınızı bir adım ileri taşımak ve şıklığı performansla buluşturmak istiyorsanız, HUAWEI WATCH GT Runner 2 aradığınız akıllı saat olabilir.

30 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen “Teasing” döneminde ürün fiyatı 17.999 TL olarak belirlendi. Bu dönemde lansmana katılan kullanıcılar 200 TL değerinde indirim kuponu kazanacak.

7 Nisan saat 10:08 ile 17 Nisan saat 12:00 arasında yapılacak “Pre-sale” döneminde fiyat yine 17 bin 999 TL.

Bu süreçte 99 TL ödeyerek ön sipariş veren kullanıcılar 1900 TL indirim fırsatından yararlanabilecek.

Ayrıca 1.499 TL değerinde Akıllı Tartı 3 ve 3.499 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediye edilecek. Bunun yanında 3 ay vade farksız taksit imkanı sunulacak.

17 Nisan saat 12:00 itibarıyla başlayacak “First-sale” döneminde ürün yine 17 bin 999 TL’den satışa çıkacak. Bu aşamada 600 TL indirim kuponu fırsatı sunulacak.

Kullanıcılar ayrıca 1.999 TL değerinde FreeBuds SE 3 ve 3.499 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediyesinden faydalanabilecek. Bu dönemde de 3 ay vade farksız taksit imkanı devam edecek.

**BU BİR İLANDIR.