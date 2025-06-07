Google Chrome'dan yeni rekor: Performans testinde zirvede

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Google Chrome, tarayıcı performansı konusunda önemli bir başarıya imza atarak, endüstri standardı olan Speedometer 3 kıyaslama testinde rekor kırdı. Bu sonuçla Chrome, resmi olarak dünyanın en hızlı internet tarayıcısı unvanını kazandı.

Bu test, tarayıcının komut dosyası yürütme, CSS işleme ve HTML görüntüleme gibi günlük web görevlerindeki verimliliğini ölçüyor.

Rekorun kırıldığı test, macOS 15 yüklü ve M4 işlemcili bir MacBook Pro üzerinde gerçekleştirildi. Bu sonuç, Chrome'un en zorlu donanımlarda bile üstün bir performans sergilediğini gösteriyor.

PERFORMANS ARTIŞININ ARKASINDAKİ GELİŞTİRMELER

Google, bu performans artışını son bir yılda perde arkasında yapılan sürekli iyileştirmelere bağlıyor.

Şirketin mühendisleri, tarayıcının bellek atamasını iyileştirdi, metin oluşturma süreçlerini geliştirdi ve CSS ile JavaScript yönetimini optimize etti.

Bu optimizasyonlar sayesinde, Ağustos 2024'ten bu yana Google Chrome performansında yüzde 10'luk bir iyileştirme sağlandı. Bu gelişmeler, kullanıcılara daha akıcı bir web deneyimi ve daha az sistem yükü olarak yansıyor.

PAZARDAKİ LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR

Bu performans rekoru, Google Chrome'un pazardaki ezici üstünlüğünü daha da anlamlı kılıyor. Güncel verilere göre Chrome, masaüstü internet tarayıcı pazarının yüzde 65,18'ine hakim durumda.

Mobil tarafta ise bu oran daha da yüksek; Chrome, mobil tarayıcı pazarının yüzde 67,87'sini elinde bulunduruyor.

Google, gelecekteki güncellemelerle bu performansı daha da ileriye taşımaya devam edeceğini belirtiyor.