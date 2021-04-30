Google, deprem algılama sistemini ABD dışına çıkarıyor

Google, Android tabanlı deprem algılama ve uyarı sistemini ABD dışındaki ülkelere de genişletmeye başladı.

Google'ın Android akıllı telefonlardaki ivmeölçer sensörlerini deprem tespit etmek için kullandığı sistem, ABD dışındaki ülkelerde de erişime açılacak.

Geçen yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlatılan deprem algılama sistemi, bugünden itibaren Yunanistan ve Yeni Zelanda'da da kullanıma açılacak.

GOOGLE ÖNCEDEN UYARIYOR

Bu özellik ile birlikte, Android cihazlar önce bir depremin neden olduğu dalgaları tanıyor. Ardından Google, telefonlardan gelen verileri analiz ederek sismik aktivitenin arttığı alandaki kullanıcılara erken uyarı mesajı gönderiyor. Kullanıcılar da bu hizmeti reddetmedikleri takdirde otomatik olarak bilgilendiriliyor.

Şirket, hem depremleri tespit etmek hem de insanları uyarmak için deprem algılama sistemine tamamen güveniyor. Çünkü neredeyse her akıllı telefon, mini bir sismograf gibi davranan ve birincil ve ikincil deprem dalgalarını tespit edebilen bir ivmeölçer sensörüne sahip.

Bu nedenle Google, milyonlarca Android telefonu bu sisteme bağlayarak, dünyanın en büyük deprem algılama ağını kurmak istiyor.

Google’ın destek aldığı deprem bilimi uzmanları, meydana gelebilecek yanlış uyarılara rağmen akıllı telefonların mini-sismograflara dönüşmesinin büyük bir avantaj sağlayacağını söylüyor.

Araştırmacılara göre çoğu akıllı telefonun sensörü, depremin merkez üssünün yaklaşık 1 kilometre içindeki 3,1 ve üzerindeki şiddetleri kaydedebiliyor.

