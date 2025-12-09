Google, gelecek yıl ilk yapay zekalı akıllı gözlüğünü piyasaya sürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Google, yapay zeka odaklı yeni stratejisi kapsamında akıllı gözlük pazarına iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Şirket, Meta'nın Ray-Ban iş birliğiyle hakimiyet kurduğu bu alanda rekabet edebilmek için yeni nesil gözlüklerini 2026 yılında kullanıcılarla buluşturacak.

Google, donanım tasarımı konusunda Samsung, Gentle Monster ve Warby Parker gibi sektör liderleriyle iş birliğine gittiğini açıkladı.

Özellikle Warby Parker ile yapılan 150 milyon dolarlık stratejik yatırım anlaşması ve resmi başvurular, 2026 lansman tarihini doğruluyor.

İKİ FARKLI MODEL VE ANDROID XR

Şirket, Gemini asistanlı sadece ses odaklı bir model ve lens içi ekrana sahip daha gelişmiş bir versiyon olmak üzere iki farklı ürün piyasaya sürmeyi planlıyor.

Navigasyon ve çeviri gibi özellikler sunacak bu cihazlar, Google'ın kulaklıklar ve karma gerçeklik cihazları için geliştirdiği Android XR işletim sistemiyle çalışacak.

TEKNOLOJİ ARTIK HAZIR

Kurucu ortak Sergey Brin, geçmişteki başarısız girişimlerin aksine günümüzde cihaz içi yapay zeka teknolojisinin ve üretim imkanlarının artık yeterli olgunluğa eriştiğini belirtiyor.

Google bu hamlesiyle, Meta, Snap ve Alibaba gibi rakiplerin bulunduğu giderek kızışan pazarda dengeleri değiştirebilir.