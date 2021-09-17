Google, ışık yoluyla kablosuz internet hizmetini Afrika'da başlattı

Google'ın, Afrika'da internet bağlantısını güçlendirmeye yönelik en son girişimi "Project Taara", Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkentinde erişime açıldı.

Günlük hayatımızda birçok kez internete giriyor veya kullandığımız uygulamalarda zaman geçiriyoruz. Ancak dünyadaki birçok insan hala tüm bunlara kolay bir şekilde erişemiyor.

Bu nedenle Google'ın çatı şirketi Alphabet; ulaşılması zor yerlere, kırsal alanlara ve felaketten etkilenen noktalara kablosuz internet sağlamak için "Taara" projesini hayata geçiriyor.

Google'ın Afrika'da internet bağlantısını güçlendirmeye yönelik en son girişimi olan bu proje, ışık demetlerini kullanarak uzun mesafelere yüksek hızlı internet bağlantısı sunabiliyor.

IŞIK YOLUYLA İNTERNET

Taara terminalleri arasındaki görünmez ışık ışınları aracılığıyla yüksek hızlı veri aktarımına izin veren bu teknoloji, 20 gigabit'e kadar bant genişliği sağlayabiliyor ve 20 kilometreye kadar hizmet verebiliyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkentinde erişime açılan internet hizmeti, Kongo Nehri kıyısında bulunan Kinşasa ve Brazzaville şehirlerini birbirine bağladı.

Google'ın ışık yoluyla yüksek hızlı internet projesi Taara, ilk olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Kenya'da erişime açılmıştı.

Bazı pilot bölgelerde testler yapan Google, şu sıralar süper hızlı internet hizmetini diğer Afrika ülkelerine de genişletmeye başladı.



