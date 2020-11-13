Google, ışık yoluyla kablosuz internet hizmetini Kenya'da başlatıyor

Google'ın Afrika'da internet bağlantısını güçlendirmeye yönelik en son girişimi "Project Taara", yüksek rakımlarda iletilen görünmez ışıkları kullanıyor.

Sabah kalktığımızda akıllı telefonumuza gelen bildirimleri kontrol ediyoruz, bilgisayarımızı açıp haberleri okuyoruz veya oyun oynuyoruz. Ancak dünyadaki birçok insan hala tüm bunlara kolay bir şekilde erişemiyor.

Bu nedenle Google'ın çatı şirketi Alphabet; ulaşılması zor yerlere, kırsal alanlara ve felaketten etkilenen noktalara kablosuz internet sağlamak için "Project Taara" projesini hayata geçirdi.

Google'ın Afrika'da internet bağlantısını güçlendirmeye yönelik en son girişimi olan bu proje, ışık demetlerini kullanarak uzun mesafelere yüksek hızlı internet bağlantısı sunabiliyor.

Taara terminalleri arasındaki görünmez ışık ışınları aracılığıyla yüksek hızlı veri aktarımına izin veren bu teknoloji, 20 gigabit'e kadar bant genişliği sağlayabiliyor ve 20 kilometreye kadar hizmet verebiliyor.

KENYA'DA KULLANIMA AÇILDI

Google'ın ışık yoluyla yüksek hızlı internet projesi Taara, Kenya'da erişime açıldı. Geçtiğimiz yıl bazı pilot bölgelerde testler yapan Google, Kenya'daki yerel telekom şirketleriyle anlaşarak yeni hizmetini bu yıl hayata geçirdi.

Projenin Kenya'da başarılı olması durumunda, diğer Sahra Altı Afrika ülkelerine de aynı hizmet sunulacak.

Project Taara'nın Genel Müdürü Mahesh Krishnaswamy, amaçlarının Sahra Altı Afrika ülkelerine uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sunmak olduklarını belirterek, "Taara'nın bağlantıları, önce Kenya'daki Liquid Telecom ağlarında yayılmaya başlayacak ve fiber kablo döşemenin zor olduğu yerlerde veya fiber dağıtımının çok maliyetli veya tehlikeli olabileceği yerlerde hizmete girecek." dedi.

GOOGLE'IN LOON PROJESİ DE KENYA'DA BAŞLAMIŞTI

Google'ın ana şirketi Alphabet'in bir birimi olan Loon, internet balonları sayesinde başlangıçta başkent Nairobi de dahil olmak üzere Kenya'nın orta ve batı kesiminde, yaklaşık 51 bin kilometrekarelik bir alana 4G LTE ağ bağlantısı sağlamıştı.

Ancak güneş enerjisi ile çalışan internet balonlarının sunduğu yaklaşık 20 megabitlik hız, Project Taara'dan oldukça düşük.

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