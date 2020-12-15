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    Google, Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verilerini yayınladı

    Google, koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrardan uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamalarının, toplum hareketliliğini nasıl değiştirdiğini gösteren verileri paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 15:14
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    Google, Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verilerini yayınladı

    Google, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün insan hareketliliği üzerine olan etkisini gösteren, Topluluk Hareketliliği Raporları'nı güncelledi.

    Raporlar; kullanıcıların restoranlar, parklar ve toplu taşıma istasyonları gibi halka açık yerlere  gitme yoğunluğunu grafik halinde gösteriyor.

    Kullanıcıların Google Haritalar'daki konum verilerini anonim bir şekilde toplayan Google, söz konusu raporları Türkiye için de paylaştı.

    TÜRKİYE'DE HAREKETLİLİK DEĞİŞİMLERİ

    Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanmasıyla birlikte, tekrardan sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Peki bu kısıtlamalar, hareketliliğimizi nasıl değiştirdi? İşte Google'ın paylaştığı verilere göre ülkemizde yaşanan değişimler: (26 Ekim-7 Aralık)

    1. Restoranlar, kafeler, alışveriz merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve sinema salonlanlarını kapsayan hareketlilik eğilimleri

    google

    2. Marketler, gıda mağazaları ve eczaneler için hareketlilik eğilimleri

    google

    3. Milli parklar, halk plajları ve kamu bahçeleri gibi alanların hareketlilik eğilimleri

    google

    4. Metro, otobüs ve tren istasyonlarını gösteren hareketlilik eğilimleri

    google

    5. İş yerleri için hareketlilik eğilimleri

    google

    6. Ev ve benzeri ikamet yerlerindeki hareketlilik eğilimleri

    google

    Google'ın açıkladığı verilere göre 26 Ekim-7 Aralık tarihleri arasında Türkiye'deki insan hareketliliğinde;

    • Alışveriş & eğlence merkezlerinde yüzde 37
    • Kamuya açık alanlarda yüzde 12
    • Toplu taşıma araç ve istasyonlarında yüzde 25
    • İş yerlerinde yüzde 25 oranında düşüş yaşandı.

    Söz konusu dönemde market ve eczanelerde 11, konutlarda ise yüzde 9 oranında yoğunluk artışı gerçekleşti.

    İLLERE GÖRE DEĞİŞİM

    Google'ın toplum hareketliliği raporu, iller bazında da insan hareketliliği değişimini ortaya koyuyor. Buna göre 3 büyük ilde 26 Ekim-7 Aralık tarihleri arasındaki insan hareketliği değişimi şu şekilde:

    İSTANBUL

    Google, Türkiye nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verilerini yayınladı #7

    ANKARA

    ANKARA

    İZMİR

    izmir

    Ülkemizdeki tüm illerin hareketlilik raporlarına bakmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan Google'ın verilerine ulaşabilirsiniz.


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