Google, Türkiye'nin evde kalıp kalmadığını gösteren konum verilerini yayınladı

Google, koronavirüs tedbirleri kapsamında tekrardan uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamalarının, toplum hareketliliğini nasıl değiştirdiğini gösteren verileri paylaştı.

Google, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün insan hareketliliği üzerine olan etkisini gösteren, Topluluk Hareketliliği Raporları'nı güncelledi.

Raporlar; kullanıcıların restoranlar, parklar ve toplu taşıma istasyonları gibi halka açık yerlere gitme yoğunluğunu grafik halinde gösteriyor.

Kullanıcıların Google Haritalar'daki konum verilerini anonim bir şekilde toplayan Google, söz konusu raporları Türkiye için de paylaştı.

TÜRKİYE'DE HAREKETLİLİK DEĞİŞİMLERİ

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanmasıyla birlikte, tekrardan sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Peki bu kısıtlamalar, hareketliliğimizi nasıl değiştirdi? İşte Google'ın paylaştığı verilere göre ülkemizde yaşanan değişimler: (26 Ekim-7 Aralık)

1. Restoranlar, kafeler, alışveriz merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve sinema salonlanlarını kapsayan hareketlilik eğilimleri

2. Marketler, gıda mağazaları ve eczaneler için hareketlilik eğilimleri

3. Milli parklar, halk plajları ve kamu bahçeleri gibi alanların hareketlilik eğilimleri

4. Metro, otobüs ve tren istasyonlarını gösteren hareketlilik eğilimleri

5. İş yerleri için hareketlilik eğilimleri

6. Ev ve benzeri ikamet yerlerindeki hareketlilik eğilimleri

Google'ın açıkladığı verilere göre 26 Ekim-7 Aralık tarihleri arasında Türkiye'deki insan hareketliliğinde;

Alışveriş & eğlence merkezlerinde yüzde 37

Kamuya açık alanlarda yüzde 12

Toplu taşıma araç ve istasyonlarında yüzde 25

İş yerlerinde yüzde 25 oranında düşüş yaşandı.

Söz konusu dönemde market ve eczanelerde 11, konutlarda ise yüzde 9 oranında yoğunluk artışı gerçekleşti.

İLLERE GÖRE DEĞİŞİM

Google'ın toplum hareketliliği raporu, iller bazında da insan hareketliliği değişimini ortaya koyuyor. Buna göre 3 büyük ilde 26 Ekim-7 Aralık tarihleri arasındaki insan hareketliği değişimi şu şekilde:

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

Ülkemizdeki tüm illerin hareketlilik raporlarına bakmak isterseniz, aşağıdaki bağlantıdan Google'ın verilerine ulaşabilirsiniz.



