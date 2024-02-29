Google, yapay zeka ile yazılan haberleri destekleyecek Google, bazı internet haber siteleriyle anlaşma imzaladı. Bu kapsamda, yapay zeka ile oluşturulan haberler, Google tarafından desteklenecek. İşte detaylar.

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Geleneksel haber kaynaklarına olan talebin azalmasıyla birlikte, internet gazeteciliği ve yapay zeka (YG) tarafından üretilen haberlerin popülaritesi artıyor.

İnternet gazeteciliği, hızlı bir şekilde bilgi akışını sağlamanın yanı sıra kullanıcıların tercihlerine ve ilgi alanlarına uygun haber içeriği sunma yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Yapay zeka ise, büyük veri analizi ve öğrenme algoritmaları aracılığıyla haber içeriği üretme ve kişiselleştirme sürecini optimize ediyor.

Google'dan yapay zeka haberlerine destek

ABD merkezli teknoloji devi Google, bazı haber kaynaklarıyla özel bir anlaşma yaptı

Bu anlaşma, düzenli miktarda yapay zekâ tarafından hazırlanmış haberlerin yayınlanmasını sağlayacak.

Şirket, yapay zekanın yazdığı haberlerin yayınlanması için haber şirketlerine on binlerce dolar verecek.

Anlaşmanın detayları

Google'ın anlaşma yaptığı internet siteleri, yine Google'ın geliştirdiği özel bir yapay zekayı kullanarak haber üretecek.

12 aylık anlaşma kapsamında, şirketler yapay zeka ile üretilmiş günde 3 haber, haftada 1 bası bülteni ve ayda 1 pazarlama kampanyası içeriği üretip yayınlayacak. Google, anlaşmaya uyan internet sitelerine 10 bin dolar ödeme yapacak.

Gelen bilgilere göre, teknoloji devi, yeteri kadar kaynağa sahip olmayan küçük haber yayıncılarına yapay zeka ile destek olmayı amaçlıyor.