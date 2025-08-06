Google'a kötü haber: Katlanabilir Pixel 10 Pro Fold satışları gecikecek

Google'ın 20 Ağustos'ta düzenleyeceği "Made by Google" etkinliği için geri sayım devam ederken, bazı merakla beklenen cihazların satışa çıkışının gecikebileceğine dair bir rapor ortaya çıktı.

WinFuture'ın haberine göre, şirketin "tedarik zinciri sorunları" yaşadığı iddia ediliyor.

KATLANABİLİR TELEFON VE GİYİLEBİLİR CİHAZLAR EKİM AYINA KALABİLİR

Rapora göre bu gecikme, serinin en çok merak edilen üyesi olan katlanabilir Pixel 10 Pro Fold ile birlikte Pixel Watch 4 ve Pixel Buds 2A'yı da etkileyebilir.

Bu üç cihazın satışa sunulma tarihinin 9 Ekim 2025'e ertelenebileceği belirtiliyor.

PIXEL 10 VE PRO MODELLERİ ZAMANINDA GELECEK

Bu durum, 20 Ağustos'taki etkinliğin hemen ardından sadece standart Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL modellerinin satın alınabileceği anlamına geliyor.

Bu telefonların mağazalardaki satışının ise 28 Ağustos gibi başlaması bekleniyor.