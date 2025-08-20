Google'dan nükleer tesis hamlesi: Veri merkezlerine güç verecek

Teknoloji şirketlerinin artan enerji ihtiyacı, onları sürdürülebilir ve güçlü kaynaklara yönlendirirken, Google bu alanda dev bir adım attı.

Şirket, veri merkezlerine güç sağlamak amacıyla ilk nükleer enerji santralini kurmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

İLK DURAK HERMES 2 SANTRALİ

Google'ın Kairos Power iş birliğiyle Tennessee'deki Oak Ridge'de inşa edeceği Hermes 2 adlı Google nükleer enerji tesisi, bu yolculuğun ilk adımı olacak.

2030 yılında faaliyete geçmesi planlanan bu santral, ilk etapta Google'a 50 megavat elektrik sağlayacak.

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLER KULLANILACAK

Bu proje, toplamda 500 megavat kapasiteye ulaşacak daha büyük bir planın parçası ve bu hedefe küçük modüler reaktörler (SMR) kullanılarak ulaşılacak.

Üretilen enerji, Google'ın Tennessee ve Alabama'daki dev veri merkezlerine aktarılacak ve projenin 2035'e kadar tam kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Google'ın bu hamlesi, küçük modüler reaktörlerden nükleer enerji satın almak için yapılan ilk kurumsal anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Bu gelişme, gelecekte diğer teknoloji devlerinin de veri merkezi enerji ihtiyacı için nükleer kaynaklara yönelebileceğine işaret ediyor.