Google'ın iOS uygulamasına yeni bir yapay zeka özelliği geldi

Haber Merkezi

Google, iOS uygulamasında kullanıcıların karmaşık veya teknik web içeriklerini daha kolay anlamalarını sağlamak amacıyla Gemini yapay zekasını kullanan 'Basitleştir' adında yenilikçi bir araç sundu.

Bu özellik, önemli ayrıntıları koruyarak metinleri basitleştirmeyi, böylece kullanıcının anlama düzeyini ve bilgiyi akılda tutma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

GOOGLE BASİTLEŞTİR ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, Google uygulaması içinde bir web sayfasınaki herhangi bir metni seçtiklerinde çıkan 'Basitleştir' simgesine dokunarak bu özelliğe erişebiliyor.

Bu işlem, seçilen metnin daha basit bir versiyonunun görüntülenmesini sağlayarak bilginin daha kolay sindirilmesine yardımcı oluyor ve özellikle çevrimiçi ortamda yeni bir konu öğrenirken karşılaşılan zorlukları azaltmayı amaçlıyor.

Google, "Basitleştir" özelliği ile kullanıcıları kendi ekosistemi içinde tutmayı ve OpenAI'nin ChatGPT gibi popüler üçüncü parti araçlarla rekabet etmeyi umuyor.

Şirket, "Amacımız, hatalara yer vermeden veya önemli ayrıntıları atlamadan karmaşık fikirleri doğru bir şekilde ifade eden modeller gerektiriyor." diyerek, yeniden yazılan metnin okuyucunun zorlu materyali anlamasına yardımcı olması gerektiğini, ancak orijinal bilginin bütünlüğünden ödün vermemesi gerektiğini belirtti.