Güneş sisteminin dışından gelmişti: 3I/ATLAS uzaya su püskürtüyor

Güneş sistemimize giriş yapan ve 3I/ATLAS olarak adlandırılan yeni bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı.

Auburn Üniversitesi araştırmacıları, NASA'nın Swift Gözlemevi'ni kullanarak bu gök cisminden yayılan ve suyun kimyasal imzası olan hidroksil gazını tespit etmeyi başardı.

GÜNEŞ'TEN UZAKTA BEKLENMEDİK AKTİVİTE

Kuyruklu yıldızın Güneş'e olan uzaklığı Dünya'nın üç katı olmasına rağmen saniyede yaklaşık 40 kilogram su püskürtmesi uzmanları şaşırttı.

Normal şartlarda bu mesafedeki kuyruklu yıldızların yüzey buzları henüz buharlaşmadığı için gök cisimlerinin nispeten hareketsiz kalmaları bekleniyordu.

Daha önce keşfedilen 'Oumuamua kuru yapısıyla, Borisov ise karbonmonoksit zenginliğiyle dikkat çekerken 3I/ATLAS, su barındırmasıyla seleflerinden ayrılıyor.

Bu keşif, diğer gezegen sistemlerinin de tıpkı bizimki gibi yaşam için gerekli temel bileşenleri ve uçucu buzları barındırabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor.

Yer tabanlı teleskopların aksine Dünya atmosferinin üzerinde yörüngede bulunan Swift, suyun ultraviyole yan ürünü olan hidroksili herhangi bir atmosferik engel olmadan görüntüleyebildi.

Bilim insanları, şu an görüş alanından çıkan kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaştıkça geçireceği değişimleri izlemek için Kasım ayı ortasında yeniden gözlem yapmayı planlıyor.