Güney Afrika, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini mahkemeye taşıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Bilgi Düzenleme Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işleme politikasını mahkemeye taşımak için çalışmalara başladı.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin, 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

GÜNEY AFRİKA KARŞI ÇIKTI

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Bilgi Düzenleme Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işleme politikasını mahkemeye taşımak için çalışmalara başladı.

Ulusal basın kuruluşu The South African'ın haberine göre, düzenleyici kurum, WhatsApp'ın bu yeni politikasından duyduğu endişeye dayanarak, Güney Afrikalı kullanıcılara Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılara sunulan hüküm ve koşulların aynısını sunmasını istedi.

ALMANYA DA DUR DEMİŞTİ

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini geçtiğimiz günlerde yasaklamıştı.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEZSENİZ NE OLUR?

15 Mayıs'a kadar WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesabı silinmeyecek, ancak kullanıcılar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Sözleşmeyi kabul etmeyenler, kabul edilmesi istenen bildirimi görmeye devam edecekler ve bu bildirim bir süre sonra kalıcı hale gelecek.

Ardından kullanıcılar, ilk etapta sohbet listelerine erişemeyecek, ancak yine de gelen telefon ve video aramalarını cevaplayabilecekler.

Bunun haricinde bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir çağrıyı geri aramak, uygulama içerisinden değil yalnızca bildirimler üzerinden yapılabilecek.

Birkaç hafta sürecek bu sınırlamanın ardından kullanıcılar, gelen WhatsApp aramalarını veya mesajlarını alamayacak. Kısacası uygulama, tüm işlevselliğini yitirecek ve kullanılamaz hale gelecek.

Son olarak kullanıcılar ya WhatsApp'ın gizlilik ilkelerini kabul etmek zorunda kalacak ya da farklı bir anlık mesajlaşma uygulamasına geçecekler.