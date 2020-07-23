Güney Kore, Ay yörüngesine yeni uydular yerleştirecek

Güney Kore, 2022'ye kadar iki uzay roketi fırlatarak Ay yörüngesine yeni nesil uydular yerleştirmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde gizli askeri uydusu ANASIS-2'yi SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatan Güney Kore, uzay çalışmalarında adeta gaza bastı.

ÇALIŞMALAR 2 KATINA ÇIKTI

Güney Kore Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzaya yerli uzay roketi fırlatılması ve gönderilen uyduların geliştirilmesi çalışmalarının hedeflerine ulaşması için çabaların iki katına çıkaracağı bildirildi.

AY YÖRÜNGESİNE UYDU GÖNDERİLECEK

Açıklamada, bu kapsamda yerli üretim olacak ve 300 ton ağırlığındaki iki adet "Nuri" isimli uzay roketinin, 2021-2022 yıllarında fırlatılarak yeni nesil uyduların Ay'ın yörüngesine ,yerleştirileceği açıklandı.

Roketlerin başarılı şekilde uzaya gönderilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, bunun birden fazla uydu göndermek için gereken teknik bilgilerin elde edilmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi.

YENİ ROKET ÜRETİM PROGRAMI BAŞLIYOR

Güney Kore'nin 2029'da daha güçlü roketler fırlatmak amacıyla gelecek yıl bir roket üretim programı daha başlatması planlanıyor: