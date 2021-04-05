Hackerlar, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in bilgilerini çaldı

Geçtiğimiz günlerde hackerların eline geçen 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri arasında, Mark Zuckerberg'in de olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Facebook'a yapılan siber saldırı sonucunda 533 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığından bahsetmiştik.

106 ülkeden kullanıcılara ait bilgiler çalınırken, söz konusu kullanıcıların 32 milyonu ABD'de, 11 milyonu Birleşik Krallık'ta ve 6 milyonu Hindistan'da yer alıyor. Ayrıca 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri de yayınlanan veritabanında bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Facebook yetkilisi ise, söz konusu saldırı haberlerinin yeni olmadığını ve 2019 yılında yapılan saldırıya ait olduğunu söylemişti.

MARK ZUCKERBERG DE VERİLERİNİ KAPTIRDI

Güvenlik şirketi F-Secure'ün Baş Araştırmacısı Mikko Hypponen'ın Twitter'daki açıklamasına göre, verileri çalınan kullanıcılar arasında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de bulunuyor.

Çalınan bilgiler arasında telefon numaraları, Facebook ID'leri, isimler, konumlar, doğum günleri, profil bilgileri ve e-posta adresleri gibi önemli verilerin olduğu iddia ediliyor.