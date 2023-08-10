Hafta sonu Türkiye semalarında meteor yağmuru var Türkiye semalarını aydınlatacak yoğun meteor yağmuru, 12-13 Ağustos'ta saat 21.00'den gün doğumuna kadar net olarak gözlemlenecek.

AA & Ensonhaber

Meteorların Dünya atmosferine girdikten sonra uzayda bıraktıkları belirgin izler sayesinde gözlemlenen meteor yağmurları, özellikle açık havalarda gece izlenebiliyor.

Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Perseid meteor yağmuru, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Bu meteorlar sürekli olarak Güneş'in etrafında dönüyor ve Dünya hep aynı dönemde bu kozmik toz bulutlarına denk geliyor. Bu nedenle Perseid meteor yağmurları her yıl aynı tarihte gözlemleniyor.

En net 12 Ağustos'ta gözlemleniyor

Her yıl temmuz sonu-ağustos başı civarında gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru, en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yaşanıyor. Bu tarihte saat başı 100'den fazla meteor gözlemlenebiliyor.

Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23.00 ile 01.00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün.

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tanrıver, hafta sonu yaşanacak yoğun meteor (göktaşı) yağmurunun ışık kirliliğinden uzak bölgelerde izlenebileceğini belirtti.

Astronomi meraklılarının Türkiye semalarını aydınlatacak yoğun meteor yağmurunu 12-13 Ağustos'ta saat 21.00'den gün doğumuna kadar net olarak görebileceklerini anlatan Tanrıver, en yoğun ise cumartesiyi pazara bağlayan gece 23.00-01.00 saatlerinde izlenebileceğini ifade etti.

Gökyüzüne bakıldığında yavaş yavaş hareket eden objelerin görülebileceğini aktaran Tanrıver, şöyle konuştu:

Hemen bunlara 'yıldız kaydı' ya da 'meteor' gibi isimler takarlar ancak ya uçak ya yapay uydu ya da uzay istasyonunun geçişi olabilir. Doğal olarak kayan yıldızlar çok hızlı şekilde, saniyelik bir olay gibi kendini gösterecektir.



Bunu en iyi şekilde seyredebilmemiz için ışıksız bir ortamda, gece karanlığında ya şehir dışında ya da yüksek yerlerde bulunmamız daha elverişli olacaktır. Hatta eğer yere yatarsak daha iyi ve net gözlemleyebiliriz. Çıplak gözle gözlemlemek daha doğrudur.

Tanrıver, meteor yağmurunun Kayseri'de Erciyes Dağı'nda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de hava muhalefetinin olmadığı şehir dışındaki yüksek bölgelerde rahatlıkla gözlemlenebileceğini dile getirdi.

UFO ile karıştırılıyor

Doç. Dr. Mehmet Tanrıver, bazı kişilerin meteor ile tanımlanamayan uçan nesneyi (UFO) karıştırdığına değinerek şunları kaydetti: