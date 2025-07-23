Haluk Görgün: KAAN 2028'e hazır

Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'la ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor.

Savunma Sanayii'ndeki en son teknolojik gelişmelerin ve ürünlerin sergilendiği, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı ikinci gününde devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yeni gelişmeleri NTV ekibinden Sinan Kunter'e anlattı.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEKNOLOJİ ORDUMUZ VAR"

Türkiye'nin NATO'da müttefik üye olduğunu ve müttefik üye ruhu ne gerektiriyorsa onunla ilgili gereksinimleri yapmaya hazır olduğunu anlatan Görgün, şunları söyledi:

NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz. Çok büyük bir teknoloji ordumuz var. Son 20 yılda bu teknoloji ordusu sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla çok kıymetli çalışmalar ortaya çıkardı.

"ARTIK SİLAH İHRAÇ EDİYORUZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu her alandaki mühimmat ve farklı platformlara ilişkin üretimlerin yapıldığını ve ihraç edilebilir konuma gelindiğini söyleyen Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

NATO üyesi olarak bu üretim çeşitliliğinin müttefik ülkelerle paylaşılması, ihtiyaçların karşılanması, seri üretimdeki süreçlerin paylaşılması için hazır olduğumuzu her platformda ifade ediyoruz.

"YERLİ ÜRETİM MÜHİMMATLAR KENDİNİ İSPATLADI"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bu gelişmeleri çok dikkatli bir şekilde incelediğini ifade eden Haluk Görgün, "Türkiye'de üretilen tüm sistemlerin NATO standardında olduğu ve mutlaka NATO ülkelerinde üretilen farklı sistemlerle entegre edilebilecek alt sistemler ve bizim ürettiğimiz platformların da yine NATO standartlarında üretilen farklı ülkelerin mühimmatları ile kullanılabileceği çok iyi anlaşılmış durumda." diye konuştu.

NATO'dan gelen somut taleplerin arttığını ifade eden Görgün, "Yerli üretim mühimmatlar sahada kendini ispatladı." dedi.

KAAN 2028'DE ENVANTERDE

Yerli savaş uçağı KAAN’a yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Seri üretim bloklarının oluşturulmasına yönelik süreç kesintisiz ilerliyor. Hedefimiz, 2028’in son çeyreğinde KAAN’ı Hava Kuvvetleri’mize teslim etmek” ifadelerini kullandı.