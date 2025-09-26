Haven-1: Dünyanın ilk ticari uzay istasyonu gelecek yıl fırlatılacak

Kaliforniya merkezli Vast Space şirketi, dünyanın ilk ticari uzay istasyonu olan Haven-1'i fırlatmaya hazırlanıyor.

Tek modülden oluşacak istasyonun fırlatmasının şu anda Mayıs 2026'da yapılması planlanıyor.

SPACEX İLE ORTAK ÇALIŞMA

Haven-1, bir SpaceX Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlatılacak. İstasyonun ilk mürettebatı ise birkaç ay sonra yine SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla istasyona ulaşacak.

"İNSAN MERKEZLİ" TASARIM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Haven-1, 45 metreküplük yaşam hacmine ve "insan merkezli" bir tasarıma sahip. İç mekanda büyük bir kubbe pencere, açılabilir ortak masa, özel uyku alanları ve Starlink üzerinden yüksek hızlı internet bağlantısı bulunuyor.

Bu yeni ticari uzay istasyonu, aynı zamanda mikro yerçekimi araştırmaları için bir platform görevi görecek ve içerisinde farklı türde deneylere ev sahipliği yapabilecek bir bilim laboratuvarı barındıracak.

HEDEF KİTLE: UZAY AJANSLARI VE ÖZEL KİŞİLER

Vast Space, istasyonun mürettebatını henüz açıklamasa da, hedef müşterilerinin özellikle gelişmekte olan ülkelerden ilk kez astronot göndermek isteyen uzay ajansları olduğunu belirtti.

Şirket, şu anda yörüngeye gönderilecek olan gerçek modülü inşa etme ve son kaynak aşamalarını tamamlama sürecinde.