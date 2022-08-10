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    Hindistan'dan Çin malı telefon yasağı

    Hindistan, Çinli üreticilerin 150 dolar altında akıllı telefon satmasını yasaklayacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:15
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    Hindistan'dan Çin malı telefon yasağı

    Hindistan’da faaliyet gösteren Çinli firmalar, baskı altında kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli şirketlere, ülke dışına izinsiz döviz varlığı aktardıkları iddiaları üzerine Hindistan'da soruşturma açılmıştı.

    Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.

    O tarihten bu yana birçok Çinli şirket, Hindistan'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyor.

    Çinli üreticilere bir yasak daha

    Çinli üreticilerin, Hindistan’da ucuz telefon satmaları yasaklanıyor. Xiaomi, Oppo, Vivo gibi markalar, özellikle 100 dolar bandına yakın akıllı telefonlar ile Hindistan pazarında oldukça yüksek bir paya sahip.

    Hindistan hükümeti, yerli markaların rekabetten etkilenmemesi ve Çinli üreticileri zor durumda bırakmak için 150 doların altındaki Çin malı telefonlara yasak getiriyor.

    oppo

    Yasak ile birlikte Hint tüketiciler; Lava, Micromax gibi yerli markaların ucuz telefonlarına yönelmek zorunda kalacak.

    Öte yandan bu yasak, en çok Apple ve Samsung gibi büyük üreticilere yarayacak. Ülkede 150 doların altında pek telefon bulundurmayan Apple ve Samsung, Çinli üreticilerin kan kaybetmesiyle birlikte Hindistan'da ilk iki sıraya çıkabilir.


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