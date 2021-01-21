Hindistan’dan WhatsApp’a çağrı: Sözleşmeyi geri çek

Hindistan’da teknoloji bakanlığı, Facebook’a yazdığı resmi elektronik posta ile WhatsApp’ın kullanıcı sözleşmesindeki değişiklikleri geri çekmesini istedi.

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Milyonlarca kullanıcı, WhatsApp'tan ayrılarak Telegram ve Signal gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

Gelen tepkilere daha fazla dayanamayan WhatsApp ise sözleşme değişikliğini 8 Şubat’tan 15 Mayıs'a kadar ertelediğini açıklamıştı.

HİNDİSTAN'DAN WHATSAPP'A ÇAĞRI

Hindistan’da teknoloji bakanlığı, Facebook’a konuyla ilgili resmi bir elektronik posta gönderdi.

Yazılan e-mail ile WhatsApp’ın kullanıcı sözleşmesindeki değişiklikleri geri çekmesi talep edildi.

HİNDİSTAN'IN WHATSAPP İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

WhatsApp’ın en büyük pazarlarından biri olan Hindistan’da, 400 milyonu aşkın kullanıcı bulunuyor, Bu nedenle ülkenin Facebook uygulamaları için önemi son derece büyük.

Çatı şirket Facebook'un, Hindistan pazarına yönelik nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.