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    Honda, insansı robot Asimo'nun fişini çekti

    Honda Motor'un ürettiği insansı robot Asimo, son gösterisini gerçekleştirdi. Şirket, avatar robotlar geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:26
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    Honda, insansı robot Asimo'nun fişini çekti

    Deneysel modelleri 80'li yıllarda geliştirilen ve iki ayak üzerinde yürüyebilen versiyonu ise 2000 yılında sunulan Asimo, uzun yıllar boyunca robot geliştirme çalışmalarının merkezini oluşturmuştu.

    Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un ürettiği insansı robot Asimo, son gösterisini gerçekleştirdi. Asimo projesini sonlandıran Honda, avatar robotlar geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.

    7 MODEL GELİŞTİRİLDİ

    Robot, zıplama ve koşma dahil "insan hareketlerine" en yakın elektronik cihazlardan biri olarak tanınıyor. Honda, şimdiye kadar robotun 7 modelini geliştirmişti.

    Kamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını resmen duyurdu. Yeni dönemde Honda, uzaktan kontrol edilen avatar robotlara daha fazla yatırım yapacağını açıkladı.

    Böylelikle, ilk modeli 2000'de tanıtılan Asimo'nun 20 yıldır süren gösteri kariyeri sona erdi.

    asimo

    asimo

    asimo


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