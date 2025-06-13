HONOR 400 ve 400 Pro Türkiye'de satışta: İşte fiyatlar ve özellikler

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Çinli teknoloji devi Honor, geçtiğimiz ay global lansmanını yaptığı yeni akıllı telefonları Honor 400 ve Honor 400 Pro'yu Türkiye pazarına getirdi.

İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan telefonlar, sahip oldukları özelliklere kıyasla rekabetçi fiyat etiketleriyle öne çıkıyor.

AMİRAL GEMİSİ: HONOR 400 PRO

Serinin tepe modeli olan HONOR 400 Pro, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor ve 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanı sunuyor. 6

.7 inç boyutunda 120 Hz OLED ekrana sahip telefon, 5.300 mAh kapasiteli bataryası ve 100W kablolu hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.

Kamera tarafında ise 200 MP çözünürlüğünde bir ana arka kameraya, 12 MP ultra geniş açılı kameraya ve 50 MP telefoto kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu donanımlara sahip HONOR 400 Pro'nun Türkiye fiyatı 39 bin 999 TL olarak açıklandı.

UYGUN FİYATLI SEÇENEK: HONOR 400

HONOR 400, Pro modele göre daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefon, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleriyle geliyor.

Pro modeldeki 200 MP'lik ana kamera ve 12 MP'lik ultra geniş açılı kamerayı koruyan HONOR 400, telefoto sensörünü barındırmıyor.

5.300 mAh'lık aynı bataryaya sahip olmasına rağmen 66W hızlı şarj desteği sunan modelin başlangıç fiyatı ise 22 bin 999 TL olarak belirlendi.