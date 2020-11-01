Huawei, 200W hızlı şarj teknolojisine sahip olduğunu açıkladı

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, 200W hızlı şarj teknolojisine sahip olduklarını, ancak telefonlarda kuıllanmadıklarını söyledi.

Akıllı telefon teknolojilerinin son yıllarda oldukça gelişmesiyle, daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıkıyor. Ancak batarya kapasitesi, uzun şarj ömrü için tek başına yeterli değil.

Bu nedenle üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor. Özellikle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi Çinli şirketler bu konuda bir adım önde.

HUAWEI: EN HIZLI ŞARJ BİZDE

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, 200W hızlı şarj teknolojisine sahip olduklarını, ancak telefonlarda kuıllanmadıklarını söyledi. CEO'ya göre şu anda piyasada bulunan akıllı telefonlar için 65W şarj hızı gayet yeterli.

Huawei'ye göre 120W veya 200W hızlı şarj değerleri, telefonların bataryasını olumsuz etkileyen gereksiz bir özellik. Richard Yu, bu nedenle yüksek hız değerlerinin yalnızca büyük bataryalarda kullanılması gerektiğini söylüyor.

Konuşması sırasında Apple'a da gönderme yapmayı ihmal etmeyen Richard Yu, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Mate 40 serisinin kutusundan şarj adaptörü çıkacağını ve müşterilerin ekstra bir adaptöre ihtiyaç duymayacağını sözlerine ekledi.

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